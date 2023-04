Non accennano a placarsi i rumors che in queste settimane stanno letteralmente investendo la conduttrice e uno degli opinionisti dell’Isola dei famosi, vale a dire Ilary Blasi ed Enrico Papi. Pare infatti che la showgirl non veda di buon occhio il protagonismo di Papi che, per questo motivo sarebbe stato vittima di una bella sfuriata da parte dell’ex di Totti durante la prima puntata del programma. Inoltre si mormora che l’ex Letterina non abbia affatto gradito nella seconda puntata lo scippo della busta. Tutto ciò costerà caro al noto mattatore?

Il caso Enrico Papi all’Isola dei Famosi

Nelle scorse ore The Pipol Gossip ha scritto che Papi potrebbe essere cacciato subito dal reality e che ci sarebbero delle riunioni in corso tra i vertici dell’Isola e Mediaset per decidere il da farsi. Secondo invece quanto riportato poco fa da Fanpage.it, l’allontanamento del mattatore dal programma è molto improbabile.

Allontanare Enrico Papi dall’Isola sarebbe un’ipotesi davvero complessa da attuare, sia per ragioni contrattuali che per ragioni personali. Infatti, venire meno a quanto deciso da un contratto firmato da entrambe le parti potrebbe costare molto caro alla rete. Non è possibile poi dimenticare il rapporto di stima che il conduttore condivide con Mediaset, rete per la quale lavora da svariati anni e che per il momento non avrebbe alcuna intenzione di tagliare fuori l’opinionista dal programma.

A quanto pare, la volontà dei vertici Mediaset, sarebbe quella di “placare” gli animi di Enrico Papi, intervenendo al fine di ridimensionare e limitare il suo ruolo all’interno dell’Isola. Niente paura quindi per il timoniere di Scherzi a parte che stando a quanto si dice, almeno per il momento, continuerà a conservare il suo ruolo da opinionista accanto a Vladimir Luxuria. Pochi minuti fa l’interessato ha inoltre pubblicato un tweet nel quale esprime un concetto molto particolare: “Tutti i grandi pensieri sono concepiti mentre si cammina (non l’ho detto io!)”. Chissà se sarà riferito a quello che è già stato ribattezzato Blasi-Papi Gate.

Il “sorpasso” e le voci dell’allontanamento di Papi

Non è la prima volta che Ilary viene “scavalcata” e sostituita da un suo opinionista. Come molti ricorderanno, un episodio simile si è già verificato nella vita professionale della conduttrice. Alfonso Signorini, storico opinionista del Grande Fratello Vip, nel 2020 ha sostituito la Blasi al timone del programma. Proprio per questo motivo, non volendo ripetere l’esperienza, si mormora che Ilary sia sul chi va là e che sia assai attenta a chi la circonda.