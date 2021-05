Enrico Nigiotti torna ad Amici e ricorda Elena D’Amario, ma fa una scelta

Enrico Nigiotti e Elena D’Amario sono una delle coppie di Amici che il pubblico non dimenticherà mai. I due si sono innamorati nella scuola, hanno vissuto insieme anche il Serale fino a quando il cantante si è reso protagonista di un bellissimo gesto d’amore. Erano entrambi nella squadra Blu e a poche puntate dalla finale si sono ritrovati entrambi in sfida per l’eliminazione. Cosa è successo nell’edizione 2009-2010 è cosa nota: Enrico ha deciso di non fare la sfida contro Elena. Non ha neanche voluto rischiare, insomma, di vincere ed essere lui a mandare a casa la fidanzata. Ma oggi ha spiegato in modo dettagliato le motivazioni di quella scelta, o meglio le ha ricordate.

Oggi Nigiotti è tornato ad Amici 2021 per un incontro con gli allievi. Ha parlato ai semifinalisti – qui i nomi dei primi finalisti – della sua esperienza e di ciò che è successo dopo Amici. Il racconto è cominciato ricordando che aveva 20 anni all’epoca, forse col senno di poi era ancora acerbo per un’esperienza come questa. Aveva già ricevuto un contratto discografico durante il programma e si è eliminato a poche puntate dalla finale. Sì, è stato lui a decidere di lasciare il programma:

“Ho lasciato il mio posto a un’altra persona. Perché mi sono detto io ho ricevuto un contratto, quest’altra persona non ha ancora un contratto da ballerina. Quindi io lascio il posto a lei, non voglio fare la sfida. Per me deve essere così. E sono andato via”

Non è passato inosservato un dettaglio di questo discorso: Enrico Nigiotti ha parlato di Elena D’Amario senza fare il suo nome. Una scelta dettata non si sa da cosa, anche perché tra i due ci sono buoni rapporti. Anzi, si sono incontrati nello studio di Amici poco più di un anno fa, anche se non era mancato l’imbarazzo. Inoltre nel video di presentazione nel daytime sono state montate le immagini in cui Nigiotti ha lasciato Amici per Elena. Insomma, tutti hanno capito che parlava di lei quindi perché non nominarla?

Non lo ha spiegato, i fan più curiosi rimarranno col dubbio ma era così tanta l’emozione di rivedere Enrico Nigiotti nel daytime di Amici 2021 e rivedere le immagini con Elena che in pochi hanno badato al fatto che non l’ha nominata. Alla fine, quella sua scelta ha fatto sì che Elena D’Amario volasse in America. Per Enrico invece le cose si sono complicate, perché dopo pochi mesi la casa discografica gli ha tolto il contratto e si è dovuto rimboccare le maniche. Ha passato anni difficili, ma non ha mai mollato e alla fine è riuscito a fare della musica il suo mestiere.