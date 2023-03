Il cantante, ex Amici di Maria De Filippi ed ex X Factor, è diventato padre per la prima volta: sono nati i suoi due gemelli

Enrico Nigiotti è diventato padre per la prima volta. In un colpo solo è diventato papà bis: infatti, la sua fidanzata, Giulia Diana, ha dato alla luce due gemelli che sono stati chiamati Duccio e Maso, non proprio nomi convenzionali. L’annuncio del lieto evento è stato dato dallo stesso cantante che, lungo la giornata di lunedì 13 marzo 2023 ha pubblicato un dolce post sul suo profilo Instagram in cui si nota una foto dove la sua mano stringe le manine dei due neonati.

“Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia. Crescete liberi e sensibili… Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati. Siete il giorno più bello della mia vita… Per tutta la vita. Il vostro babbo”. Questa la tenerissima dedica di papà ai gemellini. Il messaggio è stato ricoperto di like e commenti entusiasti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Nigiotti (@enriconigiotti)

Tantissimi i volti noti, tra cui molti personaggi orbitanti attorno ad Amici di Maria De Filippi (Nigiotti è un ex allievo del talent. Inoltre ha partecipato anche ad X Factor), che si sono congratulati con l’artista livornese. Elisa D’Ospina, Mara Venier, Emma Marrone, Stefano De Martino, Rudy Zerbi, Laura Pausini, Federico Rossi, Alessandra Amoroso, Alberto Urso, Laura Torrisi, Matilde Gioli, Anna Pettinelli, Ghemon e Betty Soldati (capo dell’ufficio stampa di Maria De Filippi) sono solo alcuni dei vip che hanno fatto sentire la loro vicinanza al musicista.

Chi è Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti

La compagna di Nigiotti è Giulia Diana. I due condividono una love story da circa cinque anni. Per entrambi è la prima esperienza genitoriale. Diana, al pari del cantante, è originaria di Livorno ed è una insegnante di danza nel suo studio “Laboratorio di Danza e Movimento”. Era stato lo stesso artista, con alcuni scatti pubblicati su Instagram, a rendere nota la dolce attesa della compagna, facendo sapere al pubblico che presto sarebbe diventato padre e avrebbe allargato la famiglia.

Nigiotti e Diana sono molto riservati. Conducono una vita appartata e lontana dal mondo del chiacchiericcio gossipparo e mondano. In passato, però, il cantante livornese è finito per un periodo al centro della cronaca rosa: avvenne quando intrecciò una love story con Elena D’Amario, altro volto noto della scuola di Amici di Maria De Filippi