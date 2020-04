Enrico Mentana “furioso”, presentate le dimissioni a La7: il retroscena

Enrico Mentana, “infuriato”, ha offerto le sue dimissioni a La7: il retroscena e il motivo

Fulmine a ciel sereno a La7. Enrico Mentana avrebbe presentato le dimissioni a Urbano Cairo. Il tutto sarebbe rientrato in seguito, ma certo è che se la notizia dovesse trovare conferma avrebbe del clamoroso visto che Chicco, dopo la carriere in Rai e a Mediaset, ha trovato un habitat che gli calza a pennello sulla rete di Urbano Cairo. Ed è proprio al proprietario della rete che Mentana avrebbe “offerto” le sue dimissioni. A riportare lo scoop è Dagospia che fa sapere che il fatto sarebbe da ricondurre a un ‘mal di pancia’ del direttore di TgLa7 circa lo spazio che Lilli Gruber avrebbe dato a Marco Travaglio e Paolo Pagliaro a ‘Otto e Mezzo’ a proposito dell’attacco che il premier Giuseppe Conte ha rivolto in diretta nazionale alle opposizioni, capitanate da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Attacco che ha trovato la ferma condanna di Chicco.

“Giochi sporchi a La7”

“Giochi sporchi a La7. Mentana ha offerto le sue dimissioni a Urbano Cairo”, scrive Dagospia che poi dà altri dettagli sul retroscena: “La puntata della Gruber di martedì scorso, nella quale Travaglio e Pagliaro, su input di Lillibotox (che non ‘stima’ Chicco), sostenevano la legittimità di Conte di criticare le opposizioni, ha fatto infuriare il direttore del TgLa7, al punto da offrire le sue dimissioni all’editore. Urbanetto Cairo gli ha espresso la sua solidarietà e la cosa è finita lì”.

Mentana e le posizioni ferree: l’addio a Mediaset

Dunque, secondo l’indiscrezione, Mentana si sarebbe spinto a far pervenire le dimissioni a Cairo, che avrebbe lavorato per far rientrare il ‘caso’ del direttore. D’altra parte Chicco non è nuovo a prese di posizioni molto forti. Tutti ricordano il suo addio a Mediaset, consumatosi con uno strappo netto in polemica con le scelte aziendali del Biscione. “Preferirono il Grande Fratello a Eluana Englaro”, dichiarò. Così se ne andò.