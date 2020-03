Enrico Mentana, speciale coronavirus: al suo fianco Corrado Formigli

Enrico Mentana, speciale coronavirus lunedì 23 marzo: al suo fianco Corrado Formigli, dissapori appianati

Enrico Mentana, il ‘maratoneta’ del giornalismo televisivo italiano, lunedì 23 marzo sarà protagonista di uno speciale coronavirus. L’appuntamento è su La 7, in prima serata, come rende noto TvBlog. Al suo fianco ci sarà un altro big della rete di Urbano Cairo, Corrado Formigli. Una bella iniziativa, anche alla luce dei dissapori che i due ebbero in passato. Ricordiamo infatti che sul finire di maggio 2018, quando nacque il governo gialloverde targato Lega e M5s, Mentana volle dare lui stesso la notizia in diretta, sforando abbondantemente l’orario prestabilito. E chi c’era ad attendere la linea? Proprio Corrado Formigli che, alla fine, andò in onda, ma con 45 minuti di ritardo. Ed in diretta commentò amaramente la decisione di Chicco, sottolineando come pure lui sapesse dare le news in tempo reale. Attriti che oggi sono del tutto appianati.

Chicco Mentana: “Urbano Cairo vorrebbe che facessi anche il meteorologo”

La 7 si conferma rete particolarmente dedita all’informazione cronachistica e politica. E Mentana si conferma leader indiscusso del canale. D’altra parte gode della stima illimitata dell’editore. “Urbano Cairo vorrebbe che facessi anche il meteorologo”, commentava in una sua intervista del passato, a proposito della carta bianca lasciatagli dall’imprenditore. Insomma, a La 7 la punta di diamante con ampio spazio decisionale resta sempre Chicco.