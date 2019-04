Enrico Lo Verso sposa Elena dopo 30 anni insieme

Enrico Lo Verso moglie: dopo 30 anni l’attore sposa Elena

Fiori d’arancio per Enrico Lo Verso, celebre attore oggi concorrente di Ballando con le Stelle 2019. All’età di 55 anni l’interprete siciliano ha deciso di sposare la compagna storica Elena. I due stanno insieme da trent’anni e hanno un figlio di 26 anni, Giacomo, che vive in Lettonia dove fa il pilota di aerei. Come rivelato al settimanale Di Più Tv, Lo Verso ha deciso di sposarsi solo ora per preservare il suo futuro insieme ad Elena. In passato non sentiva la necessità di un matrimonio ma col passare del tempo la situazione è cambiata. E ora Enrico vuole proteggere il suo rapporto con Elena, che lavora in una casa di produzione. Il primo incontro tra i due è proprio avvenuto sul set di una serie tv, dove Lo Verso era impegnato come attore mentre la compagna si dava da fare dietro le quinte.

Il rapporto tra Enrico Lo Verso e la compagna Elena

“Non ci siamo mai sposati perché io ero contrario. Per come la vedo io l’amore non ha bisogno di documenti, di atti ufficiali”, ha spiegato Enrico Lo Verso alla rivista edita da Cairo Editore. “Con il passare degli anni mi sono convinto che regolarizzare la nostra situazione servirà a tutelare il nostro futuro. Per esempio, quando saremo in là con gli anni, se uno dei due non starà bene, l’altro potrà andare in ospedale ad assisterlo solo se risulterà suo coniuge, altrimenti non potrà”, ha aggiunto l’attore, allievo di Samanta Togni.

Enrico Lo Verso e Elena: una vita lontano dal gossip

Nonostante la popolarità acquisita tra film e serie tv, Enrico Lo Verso si è sempre tenuto lontano dal gossip. In trent’anni di relazione con Elena, l’attore ha costantemente cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua sfera privata.