Enrico e Samantha di Ballando con le Stelle: il rapporto tra loro e la gara

Enrico Lo Verso e Samantha Togni di Ballando con le Stelle: la coppia si svela

Enrico Lo Verso e Samantha Togni formano una delle coppie di Ballando con le Stelle 2019. I due si svelano in una nuova intervista su Gente. L’attore sta vivendo questa importante esperienza nel dance show condotto da Milly Carlucci con grande entusiasmo. Enrico ammette di essere molto contento di formare una coppia insieme a Samantha, da cui si lascia guidare nelle varie esibizioni. Nel corso della prima puntata li abbiamo visti protagonisti di un sensuale paso doble e già si piazzano tra i favoriti di questa edizione. Ma entrambi confessano di non essere dei tipi competitivi con le altre coppie presenti in gara. Il loro obbiettivo è quello di viversi questa esperienza divertendosi. Intanto, da casa a fare il tipo per loro ci pensano i cari. Per Samantha ad applaudire ci sono il compagno e allenato Christian Panucci e il figlio di 17 anni Edoardo. Ad appoggiare Enrico, invece, ci sono la compagna Elena e il figlio di 26 anni Giacomo. Non mancano gli elogi a Milly, nel corso del’intervista. Lo Verso dichiara di essere stato corteggiato dalla conduttrice anche durante altre edizioni, ma non ha mai avuto la possibilità di parteciparvi a causa di alcuni impegni lavorativi. Ora, in coppia con Samantha, può riscoprire la sua voglia di danzare.

Enrico e Samantha di Ballando con le Stelle: non c’è competizione con le altre coppie

Una persona straordinaria, viene definita Milly da Enrico. Dall’altra parte, la Togni ci tiene a rivelare di trovare la conduttrice un’esempio per tutte le donne. Nel frattempo, Lo Verso parla della gara: “Mi impegno al massimo, ma avverto, io non sono competitivo. Sono per il gioco di squadra, la gara fine a se stessa non mi interessa: fa passare in secondo piano il divertimento.” Intanto, la Togni assicura di essere davvero contenta di ballare insieme a Enrico, in quanto è un artista che da sempre apprezza. Lo definisce un tipo determinato e istintivo. “Certo, ha un corpo che va educato, deve imparare a rispettare le regole del ballo, ma ho buone aspettative”, precisa Samantha sul compagno d’avventura. Entrambi

Ballando con le Stelle: tra Enrico e Samantha è nato un buon feeling

Tra Enrico e Samantha a Ballando con le Stelle c’è un’ottima sintonia. Entrambi ammettono che tra loro è nato “un buon feeling”. Ciò è accaduto grazie a un aspetto che li accomuna secondo Lo Verso: “Abbiamo perseguito le nostre passioni, il ballo e la recitazione, con impegno. Partendo da zeo e trasformando quello che volevamo di più in un lavoro che ancora oggi ci emoziona.” Mentre la Togni rivela che tra loro non ci sono barriere e filtri: “È come se ci conoscessimo da una vita”. La coppia, però, non è riuscita a conquistare un buon posto nella classifica della prima puntata.