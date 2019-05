Enrico Lo Verso, la storia con Elena e sulle nozze: “Ci saranno presto”

Enrico Lo Verso si sposa dopo 30 anni insieme alla compagna Elena. L’attore si racconta a Storie Italiane

Enrico Lo Verso, concorrente di Ballando con le stelle, si svela ad Eleonora Daniele a Storie Italiane e proprio in studio ha raccontato come è nata la storia d’amore con la futura moglie, i momenti difficili della loro vita e si svela anche sulle nozze. Ad annunciare il matrimonio dopo ben 30 anni insieme è stato lo stesso attore sulle pagine di Di Più Tv spiegando che la decisione è arrivata solo ora per il desiderio di preservare il loro amore. La coppia anche ha anche un figlio di 26 anni, Giacomo, che vive in Lettonia e fa il pilota di aerei, dovrebbe convolare a nozze al più presto. Lo Verso ha accennato una data (fine luglio, ndr.) ma che non è stata ancora confermata. Per ora l’attore si gode la famiglia e il successo ottenuto a Ballando, in cui fa coppia con la bellissima e bravissima Samanta Togni.

Enrico Lo Verso racconta come è nata la storia d’amore con la futura moglie

“L’amore ti fa apprezzare le cose che sono importanti, è una cosa importante“, spiega Lo Verso alla Daniele proseguendo, “Ci siamo conosciuti nel 1989, l’anno della caduta del Muro di Berlino. Ci siamo conosciuti in un film, io facevo l’attore e lei lavorava in produzione-regia. Sono rimasto colpito dalla sua educazione e lei dalla mia. Da questo interesse, abbiamo iniziato a frequentarci. Mi ha colpito la sua serenità nel muoversi nello spazio, la sua gentilezza, cortesia, tutto quello che non passa e resta per sempre. Quando incontri una persona poi il giorno dopo, se non ti sei sposato, scegli di restarci perché quei valori ti continuano a piacere“. Lo Verso infatti ha deciso di non sposarsi fino ad ora con Elena, perché la coppia ha voluto preservare la loro storia. Ma ora le cose sono cambiate e il matrimonio arriverà.

Enrico Lo Verso sul matrimonio con Elena: “Vorremmo dirci sì a fine luglio“

La data ufficiale delle nozze di Enrico Lo Verso e Elena non è stata ancora scelta. Ma si è abbozzata una possibilità: “Lei è stata la mia fortuna. Il matrimonio ci sarà e volevamo farlo già quando nostro figlio avesse compiuto 18 anni. Ora ne ha 26…“, sorride poi spiega: “Per fortuna abbiamo sempre avuto sempre molto da fare, bisogna essere in due e per noi è difficile essere nella stessa città per fare i documenti. Poi io mi sono fissato sulla data che deve essere quella: in estate quando ci siamo messi insieme, a fine luglio. Lo vorremmo fare in Sicilia, dove abbiamo una casa in campagna. L’idea è di sposarci presto“.