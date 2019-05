Enrico Contarin riabbraccia mamma e papà: “Hanno vinto loro”, ironia su Twitter

Grande Fratello, sorpresa per Enrico Contarin: i genitori arrivano a Roma

Finalmente è arrivato il momento di Enrico Contarin al Grande Fratello! Un momento che ha emozionato il pubblico a casa, anche se è durato molto poco. Forse Francesca De André ha impiegato più tempo del previsto per chiarire con l’ormai ex fidanzato Giorgio e la sua amica? Forse, ma forse era già tutto in programma. Ma torniamo al caro Enrico, che al pubblico piace davvero tanto. Per lui stasera è arrivata la sorpresa da parte dei suoi genitori, che lo hanno raggiunto a Roma e questa è stata davvero una sorpresa, in tutti i sensi! Chi segue la diretta del Gf avrà senz’altro ascoltato i racconti di Enrico sui suoi genitori, che sono dediti al lavoro e non chiudono mai il loro negozio a Bessica. L’ormai celebre Bessica! Eppure stasera è giunto il momento per mamma e papà Contarin di partire alla volta di Roma, dove hanno abbracciato Enrico!

Gf, Enrico abbraccia la mamma: “Siamo noi orgogliosi di te”

Anche gli abbracci sono una cosa insolita nella famiglia Contarin, come ha raccontato il concorrente del Gf. Ma stasera ci sono stati e sono stati anche tanto emozionanti! La mamma di Enrico non è stata bene negli ultimi tempi ed è per questo che lui ha deciso di fare ritorno a casa, lasciando Milano, per dare una mano alla famiglia con l’attività. Non si è pentito, per lui la famiglia rappresenta tutto ed è disposto ad aiutarli a qualsiasi costo. Arrivata nella Casa del Gf, però, la mamma ha detto a Enrico di liberarsi di questa convinzione di doversi sdebitare con loro. E poi gli ha detto: “Bravo, bravo. Sempre avanti. Ti guardiamo sempre. Anche tuo papà, non sta più in negozio guarda solo te. Siamo noi orgogliosi di te, sei bravo. Vedo che sei te stesso, tutti lo vedono”. Ma al Grande Fratello Enrico ha abbracciato anche suo papà, che ha lasciato il paese e il negozio per raggiungerlo a Roma.

Enrico Contarin e i suoi genitori parlano in veneto: esplode l’ironia su Twitter

Un evento che ha sorpreso tantissimo il ragazzo: “Il Grande Fratello lo hanno vinto loro. Non hanno fatto un giorno di ferie in vita loro”. Enrico non ha fatto altro che ripetere che non credeva ai suoi occhi, poi ha anche detto ai genitori: “Mi dispiace se ogni tanto non mi viene da salutarvi”. Ma un dettaglio è stato ironicamente commentato sia da Barbara d’Urso sia dal popolo di Twitter! Barbara prendendo la parola ha infatti detto: “Non ho capito una parola di quello che vi siete detti, ma va bene così!”, ha detto Barbara con un sorriso”. E lo stesso è stato detto anche da alcuni utenti su Twitter, che tra un’emozione e l’altra hanno evidenziato l’uso del dialetto veneto nella famiglia Contarin e il fatto che molti a casa non hanno capito tutto ciò che si sono detti!

#GF16 È come se avessero parlato una lingua straniera nn ho capito na mazza ma sto piangendo lo stesso!!!!😭😭 — Fairy_Ringil (@Fairy_Ringil) May 27, 2019

#GF16

Enrico con i genitori finalmente un po' di emozioni vere…

Ma a parte gli scherzi non ho capito niente😹😹 pic.twitter.com/PsCmDwVqW8 — Adelina (@ade92a) May 27, 2019