Enrico Contarin del Grande Fratello attore di film per adulti? Parla la d’Urso

Barbara d’Urso parla del gossip su Enrico Contarin del Grande Fratello

Enrico Contarin ha lasciato il segno nella prima puntata del Grande Fratello 2019. L’ imprenditore è stato uno dei protagonisti della nuova edizione del reality show per la sua simpatia e verve. Ma a far parlare è stato soprattutto un gossip che ha fatto subito il giro del web e dei social network. Secondo un ragazzo che ha sostenuto i provini per il reality show Enrico avrebbe girato alcuni film per adulti. “Ai casting ci ha raccontato che ha fatto l’attore p….o per alcuni film ma che ora ha smesso”, ha raccontato in un video il giovane che non è poi riuscito ad entrare nel cast della trasmissione Mediaset. Dunque, Contarin ha un altro lavoro oltre a quello nell’azienda di famiglia?

Barbara d’Urso fa chiarezza sul lavoro di Enrico Contarin

A chiarire la faccenda ci ha pensato Barbara d’Urso nel corso della diretta di Pomeriggio 5. La conduttrice ha puntualizzato che Enrico Contarin non è un attore di film per adulti e che sicuramente ha detto quelle parole per scherzo, data la sua indole giocosa. “Non è vero nulla di quello che si dice in giro”, ha sentenziato Barbarella, che ha ottenuto buoni ascolti con la nuova edizione del Grande Fratello.

Enrico Contarin è il nuovo concorrente del Grande Fratello

Enrico Contarin del Grande Fratello è di Treviso e lavora da qualche anno nell’azienda di famiglia, la Pelletteria Contarin. È un appassionato di marketing, fotografia e viaggi.