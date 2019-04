Ascolti tv, lunedì 8 aprile: parte bene il Grande Fratello 16

Ascolti tv 8 aprile, Grande Fratello Nip vs Montalbano in replica

È tornato il Grande Fratello Nip, a capo del reality per il secondo anno di fila Barbara d’Urso. La guerra per gli ascolti per questa edizione è appena cominciata, e contro il programma Rai 1 ha schierato Il Commissario Montalbano, in replica però. Il vincitore della serata è Montalbano con uno share che supera il 25% con un totale di 5 milioni e 900 mila telespettatori. Parte bene e si difende contro il “colosso” Montalbano il reality show di Canale 5, conquistando il 19% con 3 milioni e 400 mila telespettatori, superando alla grande l’obiettivo del 16%. I fan della d’Urso e dei reality Mediaset avranno sicuramente seguito con veemenza la primissima puntata del programma, in cui abbiamo conosciuto i protagonisti di questa 16 esima edizione. Mentre il resto del pubblico italiano ha preferito riguardare l’episodio dedicato all’Amore di Montalbano. Su Rai 2, Made in Sud, il programma comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta registra il 7,5% di share, continuando il successo con i suoi affezionati.

Grande Fratello esordio al 19%: le dichiarazioni del direttore Scheri

Un vero evento televisivo quello del Grande Fratello, così come ha dichiarato in comunicato ufficiale il direttore Giancarlo Scheri. La prima puntata del reality, condotto da Barbara d’Urso, supera l’obiettivo iniziale, con un totale del 19% di share ma arrivando a sfiorare il 31% in alcuni momenti. “I numeri parlano da soli: il ‘Grande Fratello’ è un evento televisivo attesissimo, che anche quest’anno ha regalato un esordio ricco di emozioni e colpi di scena. Barbara d’Urso ancora una volta si è confermata una perfetta padrona di casa, vulcanica, empatica e travolgente“. Seguono poi i complimenti e i ringraziamenti agli opinionisti, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi e gli autori del programma.

Lunedì 9 aprile 2019: il daytime pomeridiano e come sono andati i principali programmi

Il daytime pomeridiano è di Canale 5. I programmi della rete ammiraglia Mediast batte a colpi di share e numero di telespettatori i programmi concorrenti sulle reti Rai. Vieni da me e il daily de Il paradiso delle signore arrivano a toccare rispettivamente il 12% e il 15% di share. Mentre Uomini e Donne ha tenuti incollati alla tv ben 2 milioni e 900 mila telespettatori con il 23,5% di share durante la puntata. Anche le soap del canale continuano il loro successo, in prima linea ancora Il Segreto con il suo pubblico di affezionati di 2 milioni e 200 mila.