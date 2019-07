Enrico Contarin e Taylor Mega insieme dopo il Gf: “Ce l’ha fatta”

Grande Fratello, Enrico Contarin e Taylor Mega si incontrano dopo il reality show

Nella Casa del Gf 16 sembra nata un’altra amicizia: vi sareste aspettati di vedere Enrico Contarin e Taylor Mega insieme anche dopo il reality show? E invece è proprio ciò che è successo oggi! Le amicizie e le simpatie, amorose e non, nate nell’edizione del Grande Fratello che si è appena conclusa stanno proseguendo anche fuori dalla Casa. Non c’è ancora stata una riunione di tutti i concorrenti o della maggior parte di questi, ma anche Taylor Mega che è stata ospite per una sola settimana sembra aver stretto dei rapporti. Non solo con Erica Piamonte, ma anche con Enrico, che oggi ha avuto il piacere di ospitare l’influencer a casa sua a Jesolo. Inutile ricordare che Enrico d’estate saluta Bessica – ma non per tutta la durata della stagione – per trasferirsi a Jesolo, dove trascorre le vacanze da anni e anni.

Enrico e Taylor Mega insieme dopo il Gf: “Ce l’ha fatta a portarmi a Jesolo”

Ed è nella località marittima che oggi ha ospitato a pranzo la bella Taylor: così sono iniziate le stories su Instagram insieme, davanti a un bel piatto di spaghetti. “Ospite speciale”, ha detto Enrico nel video e Taylor ha risposto così: “Ce l’ha fatta a portarmi a Jesolo”. La vera impresa per Contarin sarà portare la Mega a Bessica, ma staremo a vedere! Torniamo a ciò che è successo oggi, perché dopo aver rivisto Erica (e speso bellissime parole per lei), Taylor ha trascorso alcune ore insieme a Enrico dopo il Grande Fratello. Gli ha fatto i complimenti per il pranzo e ha detto che è un bravo cuoco. Come ha reagito? Così: “Posso dirlo che è il giorno più bello della mia vita? Posso dirlo. Ma di cosa stiamo parlando?”. Ma le sorprese non sono mica finite qua!

Enrico del Gf insieme ai genitori di Taylor Mega: sorprese dopo il Gf!

Enrico da Bessica ha conosciuto la famiglia di Taylor Mega! Ebbene sì, sul profilo Instagram di lei è apparsa una stories in cui ci sono anche i suoi genitori e sua sorella. “Alla fine abbiamo fatto incontrare Enrico e mio padre”, ha detto Taylor. “Presentato ufficialmente in famiglia”, ha ribattuto subito Enrico. Quest’ultimo ha anche postato una foto ricordo insieme a Taylor, con questa didascalia: “Prima esterna andata bene”. E lei è stata al gioco: “Con presentazione genitori”.