Enrico Brignano, primo tapiro d’oro da Striscia la Notizia: vittima di truffa

Striscia la Notizia, Enrico Brignano riceve il suo primo tapiro d’oro: ecco perché

Primo tapiro d’oro per Enrico Brignano! Negli ultimi mesi sta accadendo qualcosa di molto strano. Sul web, infatti, circolano delle strane pubblicità che raccontano grandi favole. Agli utenti infatti narrano di volti celebri che si sono arricchiti grazie ai famosi bitcoin. Cosa assolutamente non vera. Tra i vip che sono apparsi in queste inserzioni ci sono Diletta Leotta, Jovanotti, Antonella Clerici, Carlo Conti ed anche il comico romano. Il quale è stato raggiunto da Valerio Staffelli pronto per donargli il premio dorato.

Enrico Brignano: “I bitcoin? L’unica parola che conosco che inizia con bit è bitter”

Ovviamente, Enrico Brignano è una vittima inconsapevole di questo sporco giochetto. E ai microfoni di Striscia ci ha tenuto a ribadire che la parola ‘bitcoin’ dalla sua bocca non è mai uscita. “È una gran fake news. Non ho mai detto di fare investimenti e non so cosa siano i bitcoin”, ha precisato l’attore che poi ha ironizzato: “L’unica parola che conosco che inizia con bit è bitter”. Ma non è finita qui, Enrico ha dichiarato di essere pronto a prendere seri provvedimenti: “Denuncerò tutti quelli che che hanno diffuso questa bufala”.

Come Brignano, anche Gigi Buffon è pronto a prendere seri provvedimenti

Come lui, anche Diletta Leotta, Gigi Buffon e Jovanotti hanno ricevuto il tapiro d’oro per la medesima motivazione. E anche il celebre portiere, come il comico, ha annunciato che è pronto a punire gli artefici di queste truffe: “Ho incaricato il mio avvocato di sporgere denuncia. Mi dispiace tanto se qualcuno è cascato in questo tranello subdolo e pericoloso. Fate bene a denunciare”