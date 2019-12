Enrica Musto ha vinto Tú sí que vales: cantante di talento in un’edizione trionfale

Finale Tú sí que vales, la vincitrice è Enrica Musto: “Mi emoziono sempre”

A vincere Tú sí que vales è stata Enrica Musto che ha trionfato in una finale complicatissima, a cui hanno partecipato professionisti e appassionati dal talento indiscutibile davvero difficili da battere, soprattutto al televoto; a dimostrazione dell’indecisione del pubblico le percentuali di vittoria: il secondo classificato, Ben Hanlin, aveva il 30% delle preferenze contro il 36 di Enrica. In quest’edizione è stato anche assegnato il premio Tim (dal valore di 30mila euro) a Gabriele Andriulli, culturista paraplegico che ha dato una grande lezione di vita a tutti, come ha sottolineato Teo Mammucari dopo la sua esibizione. La motivazione dei giudici in effetti è stata proprio questa: “Siamo convinti che la tua capacità di comunicare – così si è espresso Gerry Scotti che ha consegnato il premio – sia ancora più grande dei tuoi muscoli”. “Abbiamo premiato – ha poi aggiunto – l’uomo, i suoi valori e le sue idee”. Tornando a Enrica, la cantante lo aveva detto, ed è successo: “Io mi emoziono sempre, e infatti il mio obiettivo è trasmettere la mia emozione al pubblico”. Obiettivo centrato in pieno.

Tú sí que vales, i quattro finalisti dell’edizione 2019

La prima tornata della finale si è conclusa con la vittoria di Mattia e Giulia che hanno avuto la meglio su Chiara Bosco, i Deadly Games e i Fratelli D’Angelo. Una tornata combattutissima che è stata interrotta da un divertente siparietto che ha avuto come protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, il cui rapporto è stata la vera rivelazione di quest’edizione. Ha fatto seguito la seconda tornata che ha visto scontrarsi gli Acrobatica Grugliasco, i Desavi, Enrica e Viviana Rossi; a vincere è stata ovviamente la cantante lirica, il cui talento è stato subito messo in evidenza da Maria: “I musicisti – queste le parole della conduttrice – solitamente non applaudono se non c’è un motivo […] Quando hai finito di cantare io li guardavo e facevano così sulla gamba [la battevano con le mani, ndr]“. Nella terza tornata si sono scontrati Gabriele Andriulli, i Fratelli Gargarelli, Ben Hanlin e Oleg Tatarynov. Nell’ultima invece a gareggiare sono stati Edson e Leon, Guy First, Entre Nous e Patrizio Ratto che ha vinto.

Tú sí que vales, un’edizione di gran successo per Mediaset

Si chiude così quindi l’edizione 2019 di Tú sí que vales che quest’anno è stato un vero e proprio successo per Mediaset; non che le altre edizioni non siano state soddisfacenti ma questa è andata oltre ogni aspettativa superando il 31% di share e i 5 milioni e mezzo di telespettatori: cifre fantastiche che mostrano come il pubblico apprezzi la formula e i giudici del programma, quest’anno ancor più divertenti con l’arrivo di Sabrina Ferilli. Congratulazioni dunque non solo alla vincitrice ma anche al team autoriale che è riuscito a rendere il programma sempre più interessante nel corso degli anni. Chapeau!