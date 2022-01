Enock presto papà? La futura moglie Giorgia in dolce attesa: il gossip

Figlio in arrivo per Enock Barwuah e Giorgia Migliorati? Per il momento è soltanto un gossip, ma se fosse vero ben presto non sarebbe più un mistero. Enock e Giorgia stanno per compiere il grande passo, pochi giorni fa infatti il fratello di Balotelli ha chiesto alla sua Giorgia di sposarlo davanti ad amici e parenti. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha organizzato una proposta di matrimonio da sogno, romantica e studiata nei minimi dettagli per essere magica. Non erano soli, perché a gioire insieme a loro c’erano anche amici e parenti.

Presenti alla proposta anche altri ex concorrenti del GF Vip, ma il gossip non si ferma al matrimonio. Le nozze sono una certezza, la coppia si dedicherà ben presto ai preparativi ed è ancora avvolta nell’entusiasmo della novità. Una novità che non ha stupito più di tanto, Enock e Giorgia si sono mostrati molto innamorati durante il GF Vip 5. Enock nella Casa ha sempre parlato di Giorgia come la donna giusta per lui, la donna che gli ha cambiato la vita. E anche Giorgia ha fatto lo stesso, fuori dalla Casa. Insomma, che fossero anime gemelle era sotto gli occhi di tutti, quindi perché stupirsi del matrimonio?

Eppure la proposta potrebbe essere arrivata al momento giusto. La futura moglie di Enock sarebbe incinta; da notare il sarebbe, perché nulla è ufficiale per ora. L’autore dello spiffero è stato Gabriele Parpiglia nella nuova puntata di Casa Chi, quella con le chicche di gossip della settimana. Parlando delle coppie del Grande Fratello Vip, il giornalista ha raccontato la proposta di matrimonio di Enock e la sua Giorgia, aggiungendo su di lei: “Mi dicono che sia in dolce attesa”. Non ha dato certezze in merito alla gravidanza, ma la voce è arrivata al suo orecchio e ha deciso di condividerla con i suoi compagni d’avventura a Casa Chi.

Enock e Giorgia saranno presto genitori, oltre che sposi? Non resta che attendere conferme o smentite. Come sottolineato dallo stesso Parpiglia, infatti, c’è anche la possibilità che venga smentito. I fan sperano che sia tutto vero e di vedere nascere questa bellissima famiglia.