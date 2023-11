Enock del GF Vip, che fine ha fatto: sarà papà, annuncio e dettagli

By

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e Giorgia Migliorati presto diventeranno genitori. La coppia si è sposata lo scorso giugno ed oggi hanno dato il felice annuncio.

“Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in tre e non vediamo l’ora“

I due hanno dato la notizia con un post Instagram dove si mostrano con le mani intrecciate e dove appare l’ecografia. Non sono mancate le congratulazioni degli amici della coppia. Tra questi molti ex gieffini che hanno partecipato alla stessa edizione di Enock, durata da settembre 2020 a marzo 2021. Come Andrea Zelletta, diventato anche lui da poco papà, che ha commentato: “Oooooo, vi voglio bene, che bella notizia!“. Ma anche Elisabetta Gregoraci: “Che bello. Congratulazioni ragazzi, sono felicissima, vvb“. E poi Francesco Oppini: “Ma state scherzando? Ti chiamo subito“.

Non sono mancati gli auguri di molti colleghi calciatori, amici di Enock e di Mario Balotelli. Tra coloro che si sono congratulati non è passato inosservato il commento di Raffella Fico, ex di suo fratello, ma soprattutto la madre di sua nipote Pia.

Il matrimonio

La coppia si è sposata il 16 giugno a Villa Fassati a Castegnato, in provincia di Brescia, un anno dopo la proposta di matrimonio. Ad accompagnare lo sposo in chiesa è stata sua madre e ad attenderlo suo fratello Mario Balotelli, che gli ha fatto da testimone. Pia ha fatto da damigella d’onore. Tra gli invitati alcuni ex gieffini della sua edizione, tra cui Matilde Brandi, Andrea Zelletta e Francesco Oppini.

Dopo le nozze Enock ha raccontato che è stato davvero emozionante vedere Giorgia vestita di bianco e poi i testimoni e i suoi familiari commossi per lui. Il calciatore ha confessato che il suo matrimonio è stato anche meglio di come se lo aspettava.

La proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio è stata fatta in una bellissima location, Enock aveva organizzato tutto nei minimi dettagli, invitando amici e parenti. Il 23 gennaio 2022 il ragazzo ha creato la situazione ad hoc per chiedere a Giorgia di sposarlo. E dopo il sì ci sono stati anche i fuochi di artificio.

Tra i presenti molti vip, tra cui il suo amico Andrea Zelletta che ha raccontato che, per l’emozione, Enock ha aperto la scatola dell’anello al contrario.

Cosa fa Enock oggi

Enock gioca come il fratello a calcio, anche se non ai suoi livelli. Attualmente è con l’Associazione Calcio Dilettentistica Ospitaletto, nel ruolo di attaccante.

Insieme a Giorgia, che fa invece l’influencer, vivono a Brescia. I due stanno insieme dal 2020. Quando Enock entrò nella Casa del Grande Fratello, si erano messi insieme da poco.