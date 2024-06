Ennesima gaffe a Uno Mattina: “Il famoso sbarco in Lombardia”

Ormai sembrano averci preso gusto a Uno Mattina con le gaffe in diretta! Stamattina Domenico Marocchi si è reso protagonista di una gaffe ‘storica’ che è andata immediatamente virale, ma per fortuna ci ha riso su anche lui!

Ma che combinano la mattina su Rai Uno? Puntano a fare il record di strafalcioni scovati dal pubblico? Giusto qualche settimana fa, in occasione dell’anniversario dell’alluvione che aveva colpito l’Emilia Romagna lo scorso anno, il collegamento tra il TG1 e Uno Mattina era stato un disastro. Forse ve lo ricorderete, vi avevamo fatto tutta la telecronaca di quel collegamento assurdo nello studio completamente al buio con il conduttore e il comparto tecnico che passeggiavano e chiacchieravano in diretta. Stamattina ne hanno combinata un’altra delle loro!

Il famoso sbarco in Lombardia: le reazioni dei social alla gaffe di Domenico Marocchi

Oggi è il 6 Giugno, esattamente 80 anni fa, il 6 giugno 1944 avvenne lo storico sbarco in Normandia degli alleati che portò alla sconfitta del nazismo e alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ad Uno Mattina Estate forse se la ricordano diversamente la storia: in apertura del programma, Marocchi presenta il tema del giorno ma ha un lapsus esilarante! Anziché parlare dello sbarco in Normandia, dice Lombardia senza accorgersene. Lui non se ne è accorto, ma tutto il web sì, e anche i colleghi in studio che lo stuzzicano! Alessandro Greco infatti lo prende in giro chiedendogli

Volevo sapere da Marocchi come sta procedendo con lo sbarco in Lombardia!

E giù a ridere! Marocchi è il primo a riderci su di questo suo lapsus e anzi, è contento di vedere che è andato virale sui social con gli utenti di Instagram e Twitter che ci fanno battute e meme a tema! Vi postiamo i video integrali della gaffe, sia del lapsus di Marocchi che della frecciatina di Alessandro Greco:

"Volevo sapere da Marocchi come procede lo sbarco in Lombardia" 💀 pic.twitter.com/ZVQFPrCkxK — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 6, 2024

Per i meno avvezzi al gerco dei social, quando Marocchi dice di aver ‘slayato e madrato‘ vuole intendere di aver fatto qualcosa di epico attraverso il linguaggio dei giovanissimi. Per chiudere in bellezza questa ennesima gaffe della mattina di Rai Uno, vi riportiamo alcuni tra i commenti più divertenti che abbiamo scovato su Twitter, eccoli qua: