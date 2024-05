TG1 surreale: tra problemi tecnici e gaffe assurde il video è virale

I telespettatori stamattina si sono svegliati e si sono sintonizzati con il telegiornale di Rai Uno delle 8.30 e con Uno Mattina come sempre, con l’intenzione di aggiornarsi con le ultime notizie. Nessuno si aspettava di assistere all’edizione più surreale di sempre.

Il bello della diretta è proprio questo, quando si è in diretta può succedere di tutto: negli anni ne abbiamo collezionate a pacchi di gaffe televisive. Strafalcioni dei giornalisti o collegamenti saltati sono all’ordine del giorno, tanto che il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia La Notizia, dedica una rubrica speciale proprio alle gaffe dei telegiornali. Quello che è successo stamattina al TG1 finirà sicuramente in cima alla classifica dei Nuovi Mostri. Vediamo cosa hanno combinato e perché quest’edizione è destinata a rimanere nella storia degli strafalcioni televisivi!

Il telegiornale più surreale di sempre, non funziona niente! (video)

Già prima del collegamento con lo studio, c’era il sospetto che qualcosa non andasse: dopo la sigla del TG1 è saltato tutto, lo schermo restava fermo sul colore blu, poi partiva uno sponsor, un disastro! Ma non è che l’inizio. Quando finalmente ci si collega con lo studio ci si trova davanti a immagini surreali: su muro e pavimento sono proiettate le immagini terribili dell’alluvione in Emilia Romagna dello scorso anno. Questa edizione voleva infatti essere uno speciale in ricordo del disastro e delle vittime, ma la Rai ha rovinato tutto rendendolo un circo.

Il collegamento salta in continuazione, lo studio è completamente al buio e il giornalista si aggira confuso insieme ai cameramen inglobato dalle immagini sullo sfondo. Mentre il conduttore parla, parte totalmente senza preavviso Romagna Mia e poi salta di nuovo tutto, si va a schermo blu.

Allora la redazione è convinta di non essere più in onda e iniziano tutti a chiacchierare, ad camminare avanti e indietro cercando di capire cosa sta succedendo, peccato che fossero ancora in onda e da casa abbiamo visto un teatrino surreale.

Passano i secondi e i giornalisti continuano a farsi i fatti loro e a cercare una soluzione al disastro che sono inconsapevoli stia andando in onda. Piano piano riaccendono le luci, dopo minuti di studio vuoto con le immagini dell’alluvione che scorrono sia sul pavimento che sullo sfondo a dimensioni gigantesche, il conduttore rientra e ricomincia da capo il servizio.

Una roba del genere non si è mai vista!

Ecco il video integrale del disastro avvenuto stamattina in Rai.