Emma X Factor: un concorrente le sbadiglia in faccia, lei s’infuria

Emma Marrone ha concluso le Audizioni di X Factor 2020 in modo poco sereno. Un concorrente infatti l’ha fatta infuriare come mai prima d’ora nel corso di queste prime puntate del talent show. Tutto è avvenuto stasera, nel terzo e ultimo appuntamento con le Audizioni. Nonostante si sia decisamente arrabbiata, però, Emma non ha perso di vista l’obiettivo e il suo giudizio non è stato minimamente offuscato dal fastidio che il concorrente ha suscitato in lei. Anzi, l’aspirante concorrente. Si chiama Alessandro, ha portato un suo inedito Rock N Roll e canta rap. Gli autori hanno montato nel corso della puntata gli sbadigli di Alessandro dietro le quinte e solo dopo si è scoperto il perché. Sembrava assonnato, annoiato, ma mai nessuno avrebbe immaginato che arrivasse a sbadigliare anche davanti ai giudici! E invece è successo.

Alessandro sbadiglia sul palco a X Factor 2020, Emma perde la calma

Appena ha finito la sua esibizione, infatti, Alessandro ha fatto uno sbadiglio che ha fatto partire in quarta Emma. La cantante gli ha chiesto se si fosse annoiato, lui ha risposto di aver fatto tardi la sera prima e di essere per questo stanco. Mika gli ha domandato cosa avesse fatto e ha scoperto così che l’aspirante concorrente ha fatto serata con gli amici. A Emma questa risposta non è piaciuta molto, perché secondo lei non è un comportamento giusto da tenere quando il giorno dopo si ha un provino. Poi ha dato il suo giudizio, dicendo di aver trovato gradevole il ritornello e lo strumentale. Alessandro però era parecchio distratto, disinteressato. Emma ha richiamato la sua attenzione e a questo punto ha sbottato: “Questo lavoro è fatto di attese, di orari tardi e magari la mattina dopo ti devi svegliare presto. Quindi se vieni qua devi venire con gli occhi di fuori e con la fame di dire sono qua e voglio fare questo. Invece vieni qua e sbadigli come se ci stessi facendo un favore”. Il suo tono era decisamente alterato.

X Factor 2020, Emma s’infuria dopo lo sbadiglio di un aspirante concorrente

Il giudice ha proseguito poi dicendo che altri aspiranti concorrenti fanno dei sacrifici per partecipare a X Factor e che arrivano sul palco dimostrando tutta la voglia che hanno di fare musica. In lui invece non ha visto la fame. Alessandro si è a modo suo scusato, dicendo che ha avuto un atteggiamento che non credeva potesse essere fastidioso e di non essersi reso conto di averlo. Non ha replicato quindi alle parole di Emma, ha accettato tutto ciò che gli ha detto pensando di aver effettivamente sbagliato. Nonostante questo, Emma gli ha anche dato il suo sì, ma Manuel e Hell Raton hanno fermato il suo percorso verso i Live.