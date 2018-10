Emma Muscat e la sua storia con Biondo: “È difficile trovare tempo per noi”

Emma Muscat dopo Amici di Maria De Filippi

Bella, bionda, occhi verdi e sorriso smagliante. Emma Muscat ha solo 18 anni e, durante la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, l’abbiamo vista conquistare il pubblico grazie al suo talento innato. La sua voce le ha aperto porte impensabili, occasioni uniche e un futuro da cantante assicurata. La giovane maltese dichiara al settimanale Grazia: “La musica è sempre stato il mio obiettivo, il mio più grande desiderio e il mio più grande amore”. A causa della sua passione, però, spiega la stessa Emma: “Ho perso tanti vecchi amici ma ne ho ritrovati tanti altri. Oggi è più facile che i miei amici abbiano una vita più simile alla mia, che siano ballerini o cantanti. Loro possono capire la fatica e il sacrificio”.

Emma parla della sua storia d’amore con Biondo

E, in merito alla sua vita sentimentale, Emma torna a parlare di Biondo: “Io e Simone (Biondo) ci siamo conosciuti ad Amici. Mi sono innamorata di lui in pochi mesi. Tira fuori il meglio di me, mi completa, mi rende felice. Ha un cuore d’oro. Sfortunatamente per il nostro lavoro e per questioni di logistica è difficile trovare abbastanza tempo per stare insieme”. Ma, afferma anche: “La mia più grande paura è aprire troppo il cuore, perché poi rischi di essere trafitta”.

Cosa pensa Emma Muscat della sua bellezza?

Quando le viene chiesto se e quanto è importante essere bella, la Muscat risponde: “Può aiutare ma può anche essere una maledizione. Ci sono troppe attenzioni e commenti crudeli sul mio aspetto. Non è bello sentirsi dire che se non fossi bella allora non sarei famosa. L’apparenza per me non è importante come la musica e, per me, l’unico modo per avere successo è lavorare duro. Chissà perché, questo non sembra volerlo accettare nessuno”.