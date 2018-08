Biondo e Emma Muscat di Amici: vacanza d’amore a Parigi

Biondo e Emma Muscat di Amici stanno ancora insieme

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Biondo e Emma Muscat, i due cantanti lanciati dall’ultima edizione di Amici. Nonostante siano entrambi molto impegnati con la promozione dei rispettivi album d’esordio, i due si sono concessi qualche giorno di relax. Un viaggio d’amore e spensieratezza, ampiamente documentato su Instagram. La coppia ha scelto una meta romantica: Parigi. Simone Baldasseroni e la fidanzata maltese si sono prima goduti un giro in battello lungo la Senna, poi una dolce cena a base di champagne ai piedi della Torre Eiffel. Non è mancato un giro al Museo del Louvre, dove la coppia ha ammirato la Gioconda di Leonardo da Vinci (che il rapper non ha esitato a definire “il quadro più sopravvalutato della storia”) e alcuni gioielli della Corona Francese. Non è mancata la dedica d’amore di Biondo, che ha definito la collega “la mia principessa”.

Amici 17: è amore vero tra Biondo ed Emma Muscat

Dunque, quella tra Biondo e Emma si sta rivelando una storia seria e importante. Simone e la Muscat non hanno perso i contatti una volta usciti dalla Scuola di Maria De Filippi e si sono riscoperti più innamorati che mai. Per la gioia dei fan, che adorano letteralmente questa coppia nata per caso tra la sala prova e quella relax del reality show di Canale 5. Del resto, non a caso, per stare con il trapper, Emma ha mollato il suo fidanzato storico, quello che aveva conosciuto e amato prima di approdare in Italia.

Emma Muscat di Amici: “Biondo? Lo amo tantissimo”

“Con Biondo va molto bene. Lo amo tantissimo. Non abbiamo tanto tempo per incontrarci ma ci sentiamo ogni giorno. Siamo musicisti molto diversi, ci diamo tanti consigli, ma siamo molto determinati e sappiamo quello che vogliamo”, ha dichiarato di recente Emma Muscat.