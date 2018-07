Emma Muscat e Biondo si sono lasciati?

Emma Muscat e Biondo si sono lasciati dopo la fine della diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi? I due si sono conosciuti qualche mese fa proprio nella scuola più famosa in Italia e da allora non si sono mai lasciati. Una storia d’amore nata per caso. Non è stato un colpo di fulmine. Solo con il tempo è scattato qualcosa, forse perché entrambi sono molto riservati. Un sentimento forte che nemmeno loro sono stati in grado di descrivere nel corso delle interviste. Al termine del talent show però c’è stato un allontanamento causato dalla distanza per i rispettivi impegni lavorativi?

Emma Muscat e Biondo si sono lasciati? Tutta la verità

In realtà la loro relazione prosegue a gonfie vele. Senza problemi. “Con Biondo va molto bene. Lo amo tantissimo. Non abbiamo tanto tempo per incontrarci ma ci sentiamo ogni giorno. Siamo musicisti molto diversi, ci diamo tanti consigli, ma siamo molto determinati e sappiamo quello che vogliamo“, ha dichiarato lei stessa attraverso un’intervista a Tgcom. Nessun problema per Emma Muscat e Biondo. Anzi. Emma è riuscita a conquistare il suo banco vincendo una sfida contro Audjah il 15 dicembre scorso e da allora la sua vita è cambiata sia a livello lavorativo, sia sentimentale.

Emma Muscat: Moments è il suo album

Moments è il suo album in uscita per Warner Music il 6 luglio e anticipato dal singolo I need somebody. Un disco che mostra in tutti i 6 brani inediti la voce educatissima e la pulizia tecnica della cantautrice dal sound internazionale. Emma Muscat ha iniziato a cantare a soli 5 anni e oggi si esibisce regolarmente nel suo Paese ma anche in Inghilterra e in Italia. L’ex allieva di Amici utilizza il canto per esprimere sé stessa e i suoi sentimenti: sul palco si sente più a suo agio che in (quasi) qualsiasi altro luogo. Si tratta di una perfezionista convinta, è autocritica in maniera quasi inflessibile e preferisce, se può, dare una sua chiave di lettura a ogni canzone che interpreta.