Emma Muscat di Amici ha partorito: nome originale, foto e chi è il padre

Emma Muscat è diventata mamma per la prima volta. La cantante 25enne di origini maltesi, divenuta popolare a livello televisivo in Italia per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi 17 e per aver rappresentato la sua nazione all’Eurovision Song Contest 2022, ha annunciato con un post Instagram di aver partorito la figlia Mila Rae Galea. La piccola è nata lunedì 28 luglio 2025. La neo mamma e il neo papà Kurt Galea hanno espresso tutta la loro felicità per il lieto evento.

“Un amore come non mai. Benvenuta al mondo alla nostra preziosa bambina, Mila Rae Galea. Ti adoriamo”. Così i neo genitori che hanno reso noto che la piccina è nata il 28 luglio. Il messaggio è stato posto a corredo di tre scatti in cui si vede il viso della bimba, intenta a riposare tra le braccia della mamma. Immediata la reazione di centinaia di followers che si sono complimentati con Emma Muscat e il compagno, augurando a loro il meglio. Tra questi Nek e Thomas, altro ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

Il particolare significato del nome Mila Rae

Non un nome comune quello scelto dalla cantante e dal suo compagno. Mila è un termine che ha origini slave e, tecnicamente, è un ipocoristico, vale a dire che è una forma abbreviata di altri nomi comuni come Milena, Miloslava o Milica. La radice “mil” si traduce con “grazia”, “delicatezza”, “bontà d’animo”. Altrimenti detto, Mila lo si può parafrasare come “colei che è piena di grazia” o “colei che è amata”.

Il secondo nome “Rae” ha lontane origini ebraiche. Rae sarebbe l’abbreviazione della figura biblica Rachele che vuol dire “agnella” o “pecora”, animale che simboleggia innocenza e pacatezza. Rae si è poi diffuso nel mondo anglosassone. Secondo alcuni potrebbe essere tradotto con “giovane cerva”.

Chi è Kurt Galea, il compagno di Emma Muscat

Kurt Galea non fa parte del mondo dello spettacolo. Emma Muscat, in una recente intervista concessa al magazine Chi, ha spiegato di averlo conosciuto nel 2019. Si sono incontrati per caso in un beach club a Malta. Ed è scattato un colpo di fulmine. Da allora non si sono lasciati un attimo. Nelle scorse ore la gioia più grande, la nascita della loro piccina.