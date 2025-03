Amici, Emma Muscat incinta. L’annuncio della cantante: “Una vita dentro di me”

La cicogna sta per portare un bebè ad un’altra concorrente di ”Amici”! Dopo il tenerissimo annuncio della gravidanza di Alessandra Amoroso, anche la giovane cantante Emma Muscat ha rivelato di essere in dolce attesa. In un’intervista a Chi ha messo a nudo tutte le sue emozioni.

Ve la ricordate Emma Muscat? Era stata protagonista di Amici 17, arrivando in semifinale nell’edizione vinta da Irama. Nel programma, Emma aveva anche trovato l’amore, iniziando una relazione con il cantante Biondo. Dopo il successo di Amici, la cantante maltese classe 1999 non ha mai smesso di fare musica, arrivando persino a rappresentare Malta, il suo paese di origine, all‘Eurovision Song Contest del 2022. Oggi continua a cantare, ma la sua canzone più bella è in arrivo: ad agosto arriverà il suo primo bambino. Al settimanale Chi ha rivelato in anteprima come ha scoperto di essere incinta.

Emma Muscat incinta: ”Un regalo inaspettato per i miei 25 anni”

Per i fan di Emma sarà una sorpresa, lei ancora non aveva rivelato niente sui suoi social! Anche per lei scoprire di essere incinta è stato un regalo inaspettato. La cantante ha scoperto di essere in dolce attesa una settimana dopo aver festeggiato i suoi 25 anni lo scorso dicembre. Per lei e il compagno Kurt è stata un’emozione intensa, dice, un momento in cui ha capito che la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Tra le mille emozioni c’è anche la paura, com’è normale che sia per chi affronta questo viaggio per la prima volta. Da 1 a 10 Emma dice di avere paura da 10, ma non tanto per il parto quanto per tutti i cambiamenti che sono in arrivo. Poi parla del suo compagno, che non ha mai mostrato sui social.

Il motivo principale per cui ha tenuto la sua relazione di 6 anni lontana dai social è la sua precedente relazione pubblica. Dopo aver conosciuto Biondo nella scuola di Amici e aver avuto esperienza di una storia sulla bocca di tutti, ha preferito non dare più in pasto ai social la sua vita privata. Ha conosciuto Kurt poco dopo essersi lasciata con Biondo, nel giugno del 2019, in una spiaggia di Malta. Per la coppia è stato colpo di fulmine e non si sono più lasciati. Ora, arriva il coronamento di questo amore e anche noi facciamo gli auguri ad Emma e al suo fidanzato!