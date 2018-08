Emma Muscat e Biondo, il bacio sotto la Tour Eiffel: “Ti amo”

Emma Muscat e Biondo ancora insieme: il bacio a Parigi e la dedica di lei

Biondo ed Emma Muscat si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. Qui, nel talent show di Canale 5, è nata una storia d’amore tra i due che prosegue a gonfie vele anche al di fuori dal seguitissimo programma. Recentemente Emma Muscat e Biondo hanno passato dei giorni insieme nella città più romantica del mondo Parigi. I cantanti, entrambi impegnati con la promozione dei rispettivi album, si sono concessi dei giorni di vacanza da trascorrere insieme. Il trapper ha appena comunicato che è già pronto per incidere il nuovo cd, mentre la sua fidanzata Emma Muscat ha pubblicato delle foto scattate insieme a Parigi proprio sotto la Tour Eiffel senza dimenticare una romantica didascalia.

Emma Muscat al suo fidanzato Biondo: “Ti amo”

Sono sotto la Tour Eiffel Emma Muscat e Biondo nelle foto pubblicate su Instagram proprio dalla stessa cantante di Malta. Prima uno sguardo tra i due e poi una posa romantica di un quasi bacio. “Je t’aime” ha scritto in francese Emma Muscat al suo Biondo. I due non nascondono il loro amore. La loro relazione si è rivelata essere una storia vera. Emma Muscat e Biondo sembrano fare sul serio e i fan non possono far altro che gradire questi teneri scatti insieme e le dediche tra i due a dimostrazione dei loro sentimenti. I sostenitori si sono infatti scatenati sotto il post social della Muscat apprezzando molto la coppia.

je t'aime❣️ A post shared by Emma Muscat (@emmamuscat_official) on Aug 19, 2018 at 4:09am PDT

Emma Muscat e Biondo: l’amore tra i due prosegue anche fuori da Amici

Quella tra il trapper Biondo e la cantante Emma Muscat non è, dunque, una semplice storiella nata all’interno di un talent show. Tra i due l’amore sembra essere vero e profondo. Anche dopo la fine di Amici Emma Muscat e Biondo si dimostrano sempre più innamorati.