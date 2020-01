Emma Marrone torna ad Amici 2020: l’indiscrezione

Serale Amici di Maria De Filippi: torna Emma Marrone come Coach?

Manca ormai poco al ritorno del Serale di Amici di Maria De Filippi. L’ultima fase del talent show di Canale 5 andrà in onda tra marzo e aprile e molto probabilmente lascerà la storica collocazione del sabato. In queste settimane cominciano già a circolare i nomi dei probabili Coach e secondo il settimanale Vero sembra certo il ritorno di Emma Marrone. La cantante salentina, lanciata dal programma Mediaset nel 2010, ha rivestito questo ruolo nel 2013, nel 2015, nel 2016 e nel 2017. La Brown ha poi deciso di abbandonare lo show per dedicarsi alla sua carriera musicale ma non ha mai escluso un potenziale ritorno. E il 2020 sembra essere l’anno giusto, considerata l’uscita del suo nuovo album – Fortuna – da tempo in vetta alle classifiche musicali.

Emma Marrone: “Ho ricevuto una bella notizia”

Di recente su Instagram Emma Marrone ha confidato di aver ricevuto una bella notizia. La 35enne non ha aggiunto ulteriori dettagli: si riferiva forse ad una chiamata di Maria De Filippi? “Dalla prossima primavera Emma potrebbe tornare, dopo un breve allontanamento, nelle vesti di Coach nella prossima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Accanto a lei, potrebbe tornare anche l’amica e collega Elisa“, si legge sull’ultimo numero di Vero. Un’accoppiata vincente considerato il grande successo che in passato hanno ottenuto nel programma le due cantanti.

Nel 2020 Emma Marrone sarà al cinema e in tour

Oltre ad Amici, il 2020 sarà un anno molto impegnativo per Emma Marrone. L’artista debutterà al cinema con il nuovo film di Gabriele Muccino – Gli anni più belli – mentre dal prossimo ottobre girerà in lungo e in largo l’Italia con il tour di Fortuna.