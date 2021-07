Emma Marrone si spoglia dopo la vittoria dell’Italia: “Come la Ferilli”

By

La popolare cantante ed ex volto di Amici ha sorpreso tutti pubblicando uno scatto in cui la si vede solo in intimo: ecco il perché

Emma Marrone è tornata alla ribalta della cronaca per una sorprendente iniziativa che l’ha vista protagonista nelle ultime ore e che sta infiammando, neanche a dirlo, i social network. Di cosa si tratta? La celebre cantante pugliese si è spogliata dopo la vittoria della Nazionale di calcio ai campionati europei 2020.

Doppio festeggiamento per i fan della ‘Brown’. La nottata di ieri è stata infatti ricca di emozioni, e non solo per la vittoria contro l’Inghilterra della Nazionale di Mancini. A contribuire a rendere bollette la nottata dell’11 luglio 2021 è stato infatti uno scatto della cantante, condiviso sul suo account Instagram.

Il suo selfie in intimo ha scatenato una valanga di like e commenti da parte dei followers, che certo non si aspettavano un ‘regalo’ del genere. A commento dell’immagine alcune parole della Marrone: “Come la Ferilli” – quindi ha aggiunto – “Forza Azzurri, la coppa è nostra“.

Emma ha voluto quindi emulare l’attrice romana che, in occasione della vittoria dello scudetto da parte della Roma nel 2001, si fece immortalar con molto poco indosso. Mentre la Ferilli ai tempi promise a tutti che si sarebbe denudata in caso di vittoria della sua squadra di calcio preferita, cosa diversa è stata in questa occasione.

Il gesto della cantante pugliese ed ex coach del talent show Amici è stata tutta una sorpresa. La gioia, l’euforia e la contentezza hanno travolto non solo i calciatori della Nazionale italiana, lo staff, i tecnici, ma anche tutti gli italiani. Ognuno a proprio modo ha esternato la propria felicità e festeggiato.

Emma ha scelto di festeggiare spogliandosi. Un gesto generoso che ha messo in mostra anche il bel fisico della cantante e le sue curve mozzafiato. Scatti che hanno quindi fatto emergere ancora una volta la bellezza della ‘Brown‘. Lo scatto di Emma è arrivato a poche ore di distanza da un’altra immagine che è circolata molto nel web.

Infatti, proprio nella nottata dell’11 luglio 2021 è nata la figlia di Belen e di Antonino Spinalbese. La Marrone e la Rodriguez sono state per un lungo periodo rivali in amore. Entrambe hanno avuto come compagno Stefano De Martino.