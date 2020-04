Emma Marrone in difficoltà, sfogo momento particolare: le foto

News Emma Marrone, momento nostalgia per la cantante

Emma Marrone ha recentemente scritto un post su Instagram in cui si mostra nostalgica per i bei tempi passati con gli amici e la famiglia: è lo stato d’animo di tutti gli italiani che sono in quarantena e che rispettando le direttive del governo Conte stanno mostrando grande civiltà e senso di responsabilità. Tra le storie Instagram pubblicate dalla Marrone compaiono molte foto in cui la cantante è assieme ai suoi amici a Los Angeles durante una vacanza fatta nel 2019 proprio in questo periodo. Emma inizialmente non ha spiegato il motivo di tutti quegli scatti ma poi si è lasciata andare a uno sfogo dovuto a un momento di grande nostalgia.

Emma in difficoltà: “Mi mancano i miei amici e la famiglia”

“Momento nostalgia – queste le parole della Marrone –. Mi mancano i miei amici e la mia famiglia”. Emma insomma ha voluto condividere con i suoi fan un momento di difficoltà dovuto alla lontananza. Come ben sapete, la cantante è molto legata ai suoi affetti e alla sua terra, e non dev’essere facile, come non lo è per nessuno, in realtà, stare lontano per così tanto tempo. Nonostante questo momento di sconforto però la Marrone continua a sperare che le cose non restino così e vadano per il meglio.

Le speranze di Emma: “In questa domenica speciale il mio pensiero è per voi”

“Ma in questo momento – ha infatti così proseguito – vorrei solo che tutte le persone che stanno male guariscano presto. In questa domenica speciale – ha concluso – il mio pensiero è per voi. Forza e coraggio. Vi voglio bene”. Emma sa sempre quali parole usare anche nei momenti più difficili. Speriamo che il suo messaggio sia riuscito a dare un po’ di conforto ai suoi fan.