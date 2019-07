Emma Marrone, lo sclero in diretta: “Non succede un c… niente!”, scena imperdibile

Gossip, Emma Marrone alle prese con ferro da stiro e lavatrice

Quando Emma Marrone partecipò ad Amici di Maria De Filippi come concorrente Maria sottolineava sempre che la cantante non voleva che la donna delle pulizie le sistemasse la stanza perché sarebbe stata lei a provvedere a tutto; la De Filippi lo diceva mostrando tanta stima nei suoi confronti perché non era certo, e non lo è tuttora, una cosa da tutti. Nel corso del tempo Emma ha sempre dichiarato di stirare e lavare da sola, e in generale di provvedere autonomamente a sé, e anche se i soliti haters non le hanno mai creduto non era difficile immaginare che i fatti stessero così e che fosse una perfetta casalinga. Ok, non proprio perfetta ma è l’intenzione che conta.

Emma Marrone, lo sclero su Instagram e i consigli dei follower

Sì, perché oggi la cantante ha sclerato su Instagram con i suoi follower per delle magliette di cotone che – come senz’altro saprete – si restringono se non viene impostato bene il lavaggio: “Ho trovato – queste le sue parole all’inizio di una delle storie pubblicate di recente sul noto social network – un metodo molto rudimentale per sopravvivere al mio pomeriggio chiusa qui con il ferro da stiro… E la prima che dice che non stiro io veramente… donne… aiuto…”. Lo sclero sembrava finisse lì ma è andato avanti per parecchio, e ci ha regalato, diciamolo, un bel po’ di risate: “No, scusate perché poi tutti mi dite ‘Eh ma devi stendere bene, devi stendere bene’, ma io stendo bene… Ma quando li butti in lavatrice ‘sti vestitini estivi… il cotone… escono così! Anche se li stendi bene non succede un c… niente! Giustamente – ha poi aggiunto facendo riferimento ad alcuni commenti ricevuti dopo la prima storia – dalla regia mi dicono ‘Abbassa i giri della centrifuga’, sì… ma io ho problemi con la tecnologia… so solo usare questo… decidere il lavaggio e premere on.. questi bottoncini non li capisco”. Alla fine comunque Emma ha risolto tutto e si è potuta rilassare; vi consigliamo di andare a dare un’occhiata alle sue storie perché sicuramente vi strapperanno non pochi sorrisi.

Nonostante le polemiche sul suo conto, dovute soprattutto a prese di posizione sociali e quindi politiche molto importanti, Emma continua ad affrontare la vita col sorriso e ad andare avanti senza dare troppa importanza agli odiatori seriali. Noi non possiamo che apprezzarla non solo per questi siparietti con ferro da stiro e lavatrice ma anche perché da anni è schierata su questioni sociali importantissime, e un vero artista – si sa – non può essere pavido. Pronti per vedere Emma alle prese con le faccende domestiche? Vi aspetta su Instagram!