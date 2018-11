Emma Marrone, la confessione inaspettata e il rapporto con Maria De Filippi

Emma Marrone a Domenica In fa una confessione che lascia senza parole Mara Venier

Emma Marrone raggiunge Mara Venier a Domenica In per un’intervista speciale. La cantante fa qui una confessiona che lascia senza parole la conduttrice, ma parla anche del suo attuale rapporto con Maria De Filippi. Proprio la presentatrice di Amici le ha dato la grande opportunità di iniziare a lavorare come cantante. Un sogno che si è realizzato per Emma e l’unico motivo per cui crede di essere in vita. Infatti, la Marrone ammette di essere costretta a sacrificare la sua vita privata per il lavoro. La cantante non ha alcuna intenzione di deludere il pubblico che la segue. Questa confessione non è piaciuta molto a Mara, che ha subito consigliato Emma a non mettere da parte gli affetti personali per il lavoro. Secondo la Venier, la cantante non dovrebbe assolutamente dare poco spazio all’amore. A questo punto, la Marrone spiega e rivela di avere davvero poco tempo e oltre questo non vuole macchiare con il gossip ciò che ha costruito. Proprio per tale motivo, cerca di essere il più possibile discreta.

Emma Marrone: “Sacrifico la mia vita privata per il lavoro”

Essere discreta ci sta, ma mettere da parte la sua vita privata no, secondo la Venier. “Sacrifico la mia vita privata per il lavoro”, dichiara la Marrone a Domenica In. Ma secondo la conduttrice, Emma non dovrebbe preoccuparsi in quanto sarebbe in grado di gestire qualunque difficoltà. Non mette da parte l’amore, in quanto se le dovesse presentarsi un’occasione non la brucerebbe, ma non gli darebbe la priorità. Rivela, inoltre, che purtroppo riesce a vedere poco la sua famiglia, in quanto gestisce la sua attività lavorativa diverse ore al giorno. Ed ecco che si torna a parlare del suo grande successo. Una delle tre foto del cuore che Emma porta nel programma la ritrae durante la vittoria di Amici a fianco a Maria De Filippi. Proprio nei confronti di quest’ultima, la Marrone spende delle parole molto speciali.

Emma Marrone e le parole su Maria De Filippi: “Mi vuole bene davvero”

“Maria dopo 10 anni mi sta ancora a fianco, condivide le mie scelte e le rispetta. Mi vuole bene davvero”, rivela Emma a Mara Venier. Sappiamo bene che la De Filippi non abbandona mai i suoi allievi, a cui ha sempre dato molteplici opportunità. La Marrone può contare sul suo appoggio ogni giorno. Non solo, Emma è contenta di essere arrivata fino in fondo ad Amici, di averci creduto. Proprio questo è ciò che consiglia a tutti i giovani, di credere fino alla fine nelle proprie passioni.