Emma Marrone in ospedale: “Dalla vostra parte”. Fan commossi

Emma Marrone è una donna forte e determinata che nonostante il successo resta umile. Si è visto quando ha condiviso il suo dolore per la morte del padre e quando ha dovuto combattere contro un grande male. Ed è proprio per la sua semplicità, oltre che per il suo talento, che i fan la adorano e stimano. In occasione del Santo Natale, la cantante ha fatto visita all’ospedale dove è stata curata e sui social ha lanciato un messaggio che ha commosso tutti ed è diventato virale.

Emma Marrone in ospedale fa visita al reparto oncologico

Emma Marrone ha da poco condiviso un video sui social in cui si mostra in ospedale di Tricase a fare visita al reparto di ematologia oncologica. In particolare ha tenuto a ringraziare il dottor Pavone e tutta l’equipe di professionisti che ogni giorno si prendono cura dei pazienti malati.

“Buon Natale a tutti. Ma soprattutto a chi conosce la vera sofferenza, a chi combatte ogni giorno contro i draghi a tre teste senza mollare, a chi nonostante la compagnia guarderà il posto vuoto a tavola, a chi crede negli abbracci dell’inclusione.. a chi ha sempre un pensiero per gli altri. – ha scritto –Grazie al dott. Pavone e a tutti i medici e gli infermieri del reparto di ematologia oncologica dell’ospedale di Tricase per il loro impegno quotidiano e per l’amore verso i loro pazienti. Sempre dalla vostra parte. Auguro a tutti ogni bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

La reazione dei fan

Sono tanti i commenti ricevuti dai fan che si sono commossi per le belle parole condivise dalla cantante. L’ennesima conferma che Emma Marrone piace al pubblico non solo per il suo talento e la sua bravura ma anche e soprattutto per la sua genuinità e semplicità con cui si mostra agli altri. “Hai un cuore d’oro” qualcuno ha scritto, qualcun altro ha poi aggiunto: “Unica e rara”, poi ancora: “Sei grande”.

Il percorso di Emma Marrone

Oggi il calvario per Emma Marrone è finito ma il suo percorso è stato lungo e faticoso. Tuttavia, la cantante non ha mai affermato di essere guarita del tutto, tanto da spiegare che la malattia le ha lasciato dei problemi ormonali che ogni tanto deve gestire. Oggi sta bene, ma ogni anno deve fare dei controlli. “Ho avuto un cancro recidivo. -ha riferito a Vanity Fair – Vivrò per sempre con la spada di Damocle sulla testa”.