Emma Marrone, il complimento di Belén Rodriguez fa arrabbiare i fan: “Lei se ne fotte”

Emma Marrone, nelle scorse ore, dopo essere stata a Venezia, ha pubblicato un carosello di immagini su Instagram della sua tappa lagunare. Come al solito, ha incassato centinaia di complimenti dai suoi fedeli fan. Tra i tanti messaggi positivi ne è spuntato uno che non è passato inosservato: quello di una certa Belén Rodriguez. La modella argentina, finita al centro di un polverone mediatico di recente per le dichiarazioni a Falsissimo di Fabrizio Corona, ha rivolto parole dolci alla cantante, complimentandosi con lei per non modificare in modo esasperato gli scatti che diffonde sui social. L’intervento della showgirl è stato accolto favorevolmente dall’artista salentina. Meno morbidi sono invece stati alcuni suoi follower.

Belén Rodriguez si complimenta con Emma Marrone per le foto non ritoccate: piovono critiche

“Non so cosa tu stia facendo, ma sapendo quanto sei sempre stata naturale e che non modifichi le foto in modo esasperato, devo dirti che sei proprio tanto più bella del solito”. Questo il commento scritto da Belén sotto all’album di foto postato da Emma, la quale ha risposto alla modella con un paio di affettuose emoji. Alcuni fan della cantante non hanno trovato azzeccatissimo l’intervento della 41enne argentina. Una donna di nome Alessia ha tuonato: “Belén, lei non ha gente tossica intorno, probabilmente è solo felice”. La donna, dopo il ‘bastone’, ha usato la ‘carota’, augurando con toni pacati a Rodriguez di poter trovare serenità.

Un’altra utente non ha proprio afferrato la logica delle parole della modella. E infatti si è chiesta con sarcasmo: “Ma che commento è?”. Un ‘galantone’ ha invece chiosato un “ma vai a cacare”, mentre una giovane ha sostenuto che Marrone mai ha esagerato con Photoshop. “Quella sei tu, mia cara”, ha scritto riferendosi a Belén.

E ancora, una donna di nome Francesca ha detto che Emma non ha mai basato la sua carriera sull’aspetto estetico, puntando sul talento. Ha aggiunto che la cantante non si è mai stravolta i connotati con la chirurgia estetica, con le punturine e con le protesi. “Lei se ne fotte”, ha proseguito Francesca, sostenendo che l’artista pugliese è una persona appagata e risolta. “Dovresti acquisire anche tu questa consapevolezza, te lo auguro”, ha concluso l’utente rivolgendosi a Belén.

Il periodo complesso di Belén: le accuse di Corona e la rottura con Gaetano Fidanzati

Belén Rodriguez sta attraversando un periodo complesso. L’ex fidanzato Fabrizio Corona l’ha accusata di avere avuto una relazione clandestina con il cognato Ignazio Moser. La showgirl ha smentito e ha fatto sapere di avere denunciato l’ex re dei paparazzi. In tutto ciò, Gaetano Fidanzati l’ha lasciata. Ignoti i motivi anche se si vocifera che uno dei fattori all’origine della rottura sarebbe stato che il personal trainer non avrebbe sopportato la forte esposizione mediatica della modella.