Emma Marrone sorpresa con l’influencer Guido Milani: parla la cantante

Emma Marrone sorpresa con l’influencer Guido Milani (più giovane di lei di 13 anni): la cantante spiega il rapporto con la giovane star del web

Superati i problemi di salute, Emma Marrone è tornata a sorridere. E immediatamente è tornata a essere braccata anche dal gossip. Nelle scorse ore ha fatto molto chiacchierare un suo scambio di battute social con Enrico Nigiotti. Tanti fan hanno fatto volare la fantasia, ma c’è una ma… Emma, negli ultimi giorni, è stata vicina a Guido Milani, più giovane di lei di 13 anni. A immortalarla ci ha pensato il settimanale Chi che li ha pizzicati durante dei giorni di svago sulla neve. Ma che cosa c’è tra la cantante salentina e il giovane influencer? A chiarire il rapporto è stata la diretta interessata che è intervenuta in prima persona.

Emma su Guido Milani: “Bel ragazzo ma potrebbe essere mio figlio”

Ohibò, che succede tra Emma e Milani? “Ora direte che sono una milf… Bel ragazzo ma potrebbe essere mio figlio”, ha fatto sapere la Marrone, intercettata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha pubblicato le foto relative alla vacanza sulla neve. Insomma, anche stavolta, chi pensava a un amore in rampa di lancio dovrà ricredersi. Ricordiamo inoltre che Emma e Guido fanno parte della stessa agenzia e hanno trascorso qualche giorno in montagna con un gruppo di amici.

Enrico Nigiotti e Emma Marrone, lo scambio di battute social infiamma il gossip

Nel frattempo, sui social si continua a mormorare di un feeling particolare tra Emma ed Enrico Nigiotti. Motivo? Sotto a un post di quest’ultimo, con tanto di scatto senza maglietta, è spuntato il commento della Marrone. “BONI, per te va bene boni”, il simpatico intervento che non è sfuggito a molti fan e neppure a Nigiotti stesso che prontamente, in risposta, ha piazzato una serie di cuoricini e una battuta spassosa: “Bella topa fatta bene”. Da qui il divampare di commenti e congetture tra fan che sognano in grande. Eppure Emma è stata chiara: al momento è single. In futuro chissà…