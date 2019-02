Emma Marrone al settimo cielo: un duetto speciale, l’annuncio

Emma Marrone, nuovo singolo con i 30 Seconds to Mars: l’annuncio a Che Tempo Che Fa e sui social

Ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio, Emma Marrone ha presentato il suo nuovo singolo. La nota e bellissima cantante salentina ha svelato su Rai 1 di aver avuto il grande onore di collaborare con un amatissimo gruppo musicale. La bellissima bionda è infatti pronta a far ascoltare ai suoi innumerevoli fan ‘Love is madness’. È un brano a cui senza dubbio la donna tiene particolarmente dato che si tratta di un duetto con i 30 Seconds to Mars. Tale duetto uscirà esattamente il 22 Febbraio 2019.

Emma Marrone, l’annuncio social dopo Che Tempo Che Fa: duetto con i 30 Seconds to Mars

Dopo l’annuncio fatto a Che Tempo Che Fa, Emma ha scritto alcune parole anche sui social. “Sono senza parole! Non vedevo l’ora di dirvelo! Niente è impossibile… E questa è una grande dimostrazione. Lavorare duramente, amare la musica fino in fondo e crederci sempre! Love is madness è il nuovo singolo! Grazie a 30SecondsToMars. È un grande onore per me! Questo pezzo è una BOMBA atomica!! Spero a presto! Dal 22 Febbraio su tutte le piattaforme digitali!” Insomma, la cantante è felicissima di tale collaborazione e non vede l’ora di sapere cosa ne pensino i suoi fan.

Emma Marrone e il duetto con i 30 Seconds to Mars: i messaggi dei suoi colleghi

Dopo aver dato l’annuncio su Instagram, la Marrone ha ricevuto vari messaggi di auguri e complimenti da moltissimi suoi colleghi. Oltre alle parole di Alessandra Amoroso, arrivano anche quelle della grandissima Laura Pausini. “Grande! Te lo meriti… e questo è solo uno dei tanti momenti belli che con la tua personalità e tenacia conoscerai. Brava!” Di fronte ad un simile messaggio, Emma non ha potuto far altro che ringraziare. “Grazie Laura. Che onore… che belle parole… sei immensa”