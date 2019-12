Emma Marrone, il duetto con Gigi D’Alessio è da brividi: nel segno di Mimì

Emma Marrone, il duetto con Gigi D’Alessio è da brividi: emozione a ’20 anni che siamo italiani’

‘A 20 anni che siamo italiani’, il programma della rete ammiraglia Rai del venerdì sera, sbarca Emma Marrone ed è subito emozione. La cantante salentina, nello show guidato da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, ha duettato con quest’ultimo sulle note napoletane di ‘Cu’mme!’, celebre brano interpretato dalla compianta di Mia Martini e da Roberto Murolo. E l’effetto è stato suggestivo: la performance di D’Alessio e, in particolare quella del talento pugliese, è stata accolta dal pubblico con calore ed entusiasmo. Su Twitter sono piovuti numerosissimi commenti, che si sono fusi in un coro unanime: chapeau!

Commenti a caldo: Gigi e Emma mettono tutti d’accordo

Sono stati tantissimi gli utenti che hanno apprezzato la ‘strana coppia’ D’Alessio-Marrone. Ecco alcuni commenti a caldo su Twitter: “Lo dico da Napoletana, Emma bravissima”; “‘Cu’mme!’ Cantata da Emma e Gigi BRIVIDI”; “C’era bisogno della potenza di Emma… Brava”; “Non riesco a spiegare come la voce di Emma mi emozioni così tanto”; “Pazzesca”; “Emma stai rendendo onore alla grande Mimì”; “Che bella ‘Cu’mme!’ Giusto e doveroso omaggio a Murolo e Mimì da parte Gigi e Emma. Bravi”… Tra i tanti attestati di stima, è giunto anche qualche mugugno (molto pochi rispetto ai complimenti) che non ha trovato calzante il duetto rispetto a quello originale formato da Mia Martini e Roberto Murolo.

Loredana Bertè: “Con Mimì è morta una parte di me”

A proposito di Mimì, oggi è tornata a parlare anche Loredana Bertè, in un’intervista rilasciata a Verissimo (in onda domani sabato 7 dicembre). “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Se le fossi stata più vicino magari le cose sarebbero potute andare diversamente. Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto”, ha confessato Loredana. “Con Mimì – ha aggiunto – è morta una parte di me.”