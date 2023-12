Emma Marrone, critiche per il Natale in caserma: il duro sfogo

Emma Marrone si appresta a tornare sul palco dell’Ariston e, prima di prendere parte al prossimo Festival di Sanremo, ha deciso di dedicare un po’ di tempo alla sua famiglia. La cantante ha quindi passato la giornata di Natale insieme ai suoi cari nella caserma dei Vigili del Fuoco dove lavora suo fratello Francesco. In tutto ciò Emma ha anche voluto condividere con i fans la gioia di passare le festività in famiglia, pubblicando qualche scatto della bellissima giornata. Non tutto però è filato liscio come l’olio e sono state tante le critiche che la cantante ha ricevuto per questo suo gesto. Ecco che cosa è successo.

Il Natale in caserma con il fratello

Questo è stato il secondo Natale passato senza il padre, al quale la celebre cantante ha fatto riferimento nella didascalia del carosello di immagini postate su Instagram e che, come anticipato, la ritraggono insieme alla sua famiglia nella caserma dei Vigili del Fuoco dove lavora il fratello della cantante.

“A Natale le mancanze si moltiplicano.. L’importante è trovare sempre il modo di essere uniti.. Buon natale a tutti amici cari.. Soprattutto a chi è solo.. lasciato perso e dimenticato.. Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in Famiglia. Sempre grata!”

Dal momento che il fratello non poteva muoversi per motivi lavorativi, la cantante ha deciso di raggiungerlo; d’altronde “se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna”. Così eccola arrivare in caserma per passare il 25 dicembre insieme al fratello, alla mamma e a tutti i suoi colleghi con le rispettive famiglie.

Lo sfogo sui social

Tutto è bene quel che finisce bene. Peccato che, come spesso accade, una bella giornata passata in serenità insieme alla propria famiglia, si sia trasformata per Emma nell’ennesima occasione per essere sommersa dalle critiche. Polemiche alle quali la cantante ha voluto rispondere per le rime. Qualche ora fa infatti, Emma ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha definito le persone che l’hanno criticata delle “brutte persone”, sottolineando come anche a Natale certi individui siano ancora più meschini che nel resto dell’anno.

La cantante si è quindi sfogata in quanto, stando alle sue parole, qualcuno l’ha anche tacciata di essere una privilegiata perché ha potuto passare la giornata in compagnia del fratello in una caserma. Cosa che a quanto pare sarebbe vietata ai comuni mortali, dal momento che la presenza di tutte quelle persone avrebbe potuto intralciare il lavoro dei Vigili del Fuoco.

“Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video, però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti, quindi metto due puntini sulle i: la polemica è ‘siccome è Emma Marrone, il giorno di Natale sta in Caserma’. No. C’erano tutti i familiari, i bambini, i genitori, in caserma con me, quel giorno, a festeggiare il Natale con i nostri cari, ed è ovvio che se fosse suonato l’allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro”.

La cantante, evidentemente toccata dalle parole di disapprovazione pronunciate da chi non ha avuto la sensibilità di considerare quanto sia difficile stare lontano dalla propria famiglia, con queste parole ha voluto smentire tutte le accuse che le sono state mosse, sottolineando come nella caserma non ci fossero solamente lei e sua mamma in visita ma, al contrario, fossero presenti anche i famigliari degli altri Vigili del Fuoco.

Emma ha quindi concluso il discorso sottolineando come la loro presenza non avrebbe in alcun modo intralciato il lavoro del fratello e dei suoi colleghi in quanto, ovviamente, se ci fosse stata un’emergenza in atto sarebbero partiti immediatamente, senza pensarci due volte.