Emma Marrone è nel cast della serie tv A Casa Tutti Bene. Oggi Sky ha annunciato tutti gli attori scelti per il nuovo progetto di Gabriele Muccino, che realizzerà la serie televisiva ispirata al suo film del 2018. A Casa Tutti Bene è stato un grande successo di pochi anni fa, campione di incassi e che ha portato Muccino a vincere il David di Donatello come regista. Sempre Muccino ora realizzerà per Sky A Casa Tutti Bene – La Serie e ha scelto di nuovo Emma nel suo cast. Gabriele Muccino è stato infatti il regista anche di Gli anni più belli, il film che ha segnato il debutto di Emma come attrice l’anno scorso.

Gli attori di A Casa Tutti Bene – La Serie si ritroveranno tra pochi giorni a Roma per l’inizio delle riprese. Il 15 marzo è il giorno scelto per il primo ciak e le riprese andranno avanti fino all’estate. Quando andrà in onda A Casa Tutti Bene – La Serie? Il debutto è previsto per l’autunno del 2021 su Sky e su Now TV. La serie è prodotta da Sky e Marco Belardi per la Lotus Production. Il ruolo di Emma è quello di Luana, che nel film è stato interpretato da Giulia Michelini. Luana è la compagna di Riccardo Mariani, figlio di Maria Ristuccia che è la sorella di Pietro. Intorno a queste due famiglie si sviluppa la trama.

Appena è stato svelato il cast completo della serie A Casa Tutti Bene, i fan di Emma si sono riversati sui suoi profili social per complimentarsi con lei. Sono tutti al settimo cielo, contenti di poter rivedere Emma nei panni di attrice. Ma anche lei si sta preparando al meglio ed è entusiasta per questo nuovo progetto. Ha registrato un breve video tra le stories su Instagram per ringraziare tutti, prima di tornare a studiare il copione. Queste le sue parole: “Grazie a tutti per i messaggi di in bocca al lupo. Adesso studiamo!”.

Il cast completo della serie tv A Casa Tutti Bene: tutti gli attori e i personaggi