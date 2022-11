Ambra Lombardo ha riservato a Emma Marrone qualche critica con il proprio profilo Instagram. La professoressa ed ex concorrente del Grande Fratello ha commentato alcune dichiarazioni rilasciate dalla cantante di Amami in una nuova intervista per Vanity Fair Italia. Parlando e rispondendo alle varie domande, Emma ha parlato di insulti, affermando che purtroppo viviamo in un Paese ignorante.

Questa la frase della cantante che ha fortemente criticato Ambra Lombardo: “L’insulto è l’ignoranza, purtroppo questo paese vive ‘neglignoranza’ perché siamo un paese ignorante!”. La professoressa ha riportato in questo modo le parole pronunciate da Emma nel corso della sua profonda intervista per Vanity Fair, dove ha anche parlato di recente di temi molto importanti facendo anche qualche rivelazione su se stessa. A detta dell’ex gieffina, da parte di un personaggio noto non dovrebbero arrivare tali affermazioni.

“Un personaggio pubblico dovrebbe evitare dichiarazioni tanto generaliste, oltre che mal formulate!”, ha commentato Ambra che è apparsa piuttosto infastidita. Il motivo? Ecco che lei stessa ha subito spiegato: “Perché ad ascoltare siamo in tanti e in tanti ad avere regalato anni agli studi e alle lettere!”. Ma qual è lo scopo della Lombardo?

Probabilmente in quanto professoressa, Ambra Lombardo ci tiene che non passi questo messaggio visto che “questo Paese cresce le nuove generazioni in un ambiente culturale tutt’altro che mediocre o sterile!”. L’ex gieffina ha fatto presente che nei licei presenti in Italia gli studenti possono approfondire “materie che in altre parti del mondo non sono neanche contemplate”.

La professoressa ha assicurato che un giovane italiano che studia in una scuola superiore italiana “vanta una preparazione che un coetaneo americano si sogna”. A detta dell’ex concorrente del GF si dovrebbe riconoscere di più i meriti dell’Italia. Questo è il ‘rimprovero’ che ha voluto a fare a Emma. “Riconoscere qualche merito al nostro paese ci verrebbe più semplice se uscissimo dai suoi confini e imparassimo di più sull’estero! Siamo europei e siamo figli del Logos!”, ha scritto in questa serie di messaggi Ambra.

Detto ciò, ha aggiunto: “Non potremmo essere ignoranti neanche sforzandoci. Siamo cresciuti tra il Duomo, il Colosseo e i templi greci!”. E le critiche da parte della Lombardo contro il discorso fatto da Emma Marrone non sono finite qui. Secondo Ambra la cantante avrebbe fatto di tutta l’erba un fascio, in quanto non tutti gli italiani hanno l’abitudine di insultare.

“Quanto disfattismo sterile! Insultare non è abitudine di tutti e non è necessariamente espressione di ignoranza tout court! Senz’altro la rabbia sociale racconta la scontentezza di un paese mal governato e corrotto!”

Certo Ambra Lombardo non ha potuto non sottolineare che il nostro è un Paese “in profondo disagio”, dove le “istituzioni non funzionano, non lavorano e deludono”. Alla fine, la professoressa ha concluso attaccando, forse un po’ troppo, Emma.