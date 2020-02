By

Emma Marrone a Sanremo 2020: paura in volo per il cast del nuovo film di Gabriele Muccino

Il ritorno di Emma Marrone al Festival di Sanremo è piaciuto parecchio agli oltre dieci milioni di telespettatori che hanno seguito la prima puntata della settantesima edizione. La Brown, con il suo fare sicuro e carismatico, ha conquistato tutti con la sua musica. Una vera e propria forza della natura visto che qualche ora prima di salire sul palco dell’Ariston l’artista salentina si è presa un grande spavento. Come racconta Dagospia Emma ha preso l’aereo con tutto il cast de Gli anni più belli, l’ultimo film di Gabriele Muccino che segna il suo debutto cinematografico. Una turbolenza intensa ha agitato tutti i passeggeri, in particolare la Marrone che è stata tranquillizzata dal regista che l’ha tenuta per mano nei momenti più difficili.

Gabriele Muccino è un grande fan di Emma Marrone

Gabriele Muccino è da tempo un grande sostenitore di Emma Marrone e l’ha mostrato pure a Sanremo 2020, dove l’ha abbracciata forte e le ha dato un bacio sulla fronte. Il regista crede molto nel talento di Emma e l’ha fortemente voluta nel cast del suo ultimo film, che uscirà al cinema il prossimo 13 febbraio. “Ho accettato la sfida che mi ha lanciato quel pazzo di Gabriele ed è stato meraviglioso”, ha dichiarato Emma alla presentazione della pellicola. “Ti ho scelta perché hai talento, non perché sono pazzo”, ha replicato Gabriele.

Il pensiero di Emma Marrone su Gabriele Muccino

“Gabriele sul set è un regista comprensivo, gentile, educato, che tratta con modi garbati con tutti quelli che lavorano sul set: da noi attori a tutti i tecnici. È una cosa banale? Si vede che mi colpiscono le cose banali, perché in tanti anni di carriera ho visto gente urlare e essere sgarbata per molto meno”, ha ammesso Emma Marrone.