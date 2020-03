Emma Marrone, 10 anni di musica. L’artista si toglie i sassolini dalle scarpe

Emma Marrone, 10 anni di musica. L’artista gioisce e si toglie i sassolini dalle scarpe

Correva il 16 marzo 2010 quando Emma Marrone debuttava nel mercato discografico italiano con l’ep intitolato “Oltre”. Oggi sono dunque 10 anni esatti di carriera, 10 anni di musica. Per la cantante sbocciata ad Amici Di Maria De Filippi non è stato un percorso semplice quello verso il successo. Anche perché inizialmente i suoi detrattori non furono pochi. In molti scommisero che la sua parabola sarebbe presto precipitata, spegnendosi. “Lei è una solo da talent, tra pochi mesi non ne sentiremo più parlare…”. E ancora: “Non arriverà alla gente il suo modo di cantare…”. Questi i commenti che andavano per la maggiore. E oggi l’artista si prende, a ragione, la sua rivincita ricordando proprio chi non gli diede credito. La smentita ha sempre un sapore dolce, in questi casi…

“È stato bello smentire che si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese”

“Il 16 Marzo 2010 usciva il mio primo disco ‘OLTRE’ e da quel giorno non mi sono più fermata”, ha esordito Emma in un post pubblicato sui suoi profili social. “Le battaglie da combattere – ha aggiunto – sono state davvero tante anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite fino ad oggi.” Spazio quindi ai detrattori, oggi tutti zittiti: “È stato bello smentire che si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io”.

Alessandra Amoroso: Auguri amica mia!

“Spero che questo sia solo il primo compleanno ‘importante’ che di cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore soprattutto per chi come me, ha imparato a guardare Oltre… BUON COMPLEANNO A NOI”, ha concluso Emma. Immediato l’abbraccio virtuale dei fan, che su Instagram si sono fatti vivi a migliaia sotto al suo post, congratulandosi. Tra questi anche l’amica e collega Alessandra Amoroso: “Auguri amica mia!”