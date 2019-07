Emma cuore d’oro: ecco cosa fa ogni volta per la sua ex datrice di lavoro

Emma Marrone non si è montata la testa dopo il successo

Nonostante la popolarità e il successo, Emma Marrone è rimasta una ragazza con i piedi per terra. Una cantante semplice e umile, che non ha dimenticato la sua vita prima del trionfo ad Amici, avvenuto nel 2010. In attesa di affermarsi come una delle interpreti più talentuose della musica italiana, Emma lavorava come commessa per non gravare sul bilancio famigliare di mamma Maria e papà Rosario. La Brown si è subito fatta notare nel negozio in cui aveva trovato un impiego e nel tempo ha mantenuto un ottimo rapporto con la sua ex datrice di lavoro. Che in un’intervista al settimanale Di Più Tv ha parlato del grande cuore della sua ex dipendente e di quello che fa ogni volta che torna in Puglia, ad Aradeo.

Parla l’ex datrice di lavoro di Emma Marrone

“Emma era una. brava commessa. Aveva un carattere schietto, non le mandava mai a dire. Ci metteva il cuore, voleva fare la cantante ma non aveva ancora ottenuto nulla. E per non pesare sulla famiglia, lavorava qui con me. Era molto attenta ad aiutare gli anziani”, ha ricordato la signora Claudia, che ancora oggi ha un ottimo rapporto con Emma Marrone. “Non è per nulla sparita: quando torna dai genitori passa sempre a salutarmi e ogni volta si compra qualche abito. Io rimango sempre stupita: “Ma tu sei vestita dai migliori stilisti e compri qui da me”. E lei: “Questi tuoi vestiti mi piacciono”, ha aggiunto l’imprenditrice.

Emma Marrone: dopo la musica sbarca al cinema

Nel negozio dove lavorava Emma Marrone non c’è alcuna foto dell’artista lanciata da Maria De Filippi. “Non voglio sfruttare la sua immagine. Sono una sua fan e non vedo l’ora di poterla ammirare al cinema: Emma è sempre stata una grande lavoratrice e ha sempre messo così tanta grinta e passione in quello che fa, come ho visto quando lavorava con me, che sono certa ci stupirà”, ha sottolineato la signora Claudia. Emma è stata infatti scelta come attrice protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino: I migliori anni.