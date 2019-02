Emma a C’è posta per te: due dettagli che non passano inosservati

C’è Posta Per Te, Emma Marrone e la sorpresa a Enrico e Claudio: il pubblico nota due importanti dettagli

La prima sorpresa di questa sera a C’è Posta Per Te ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5. Emma Marrone l’ospite speciale di Maria De Filippi. La nota cantante si è prestata ad un piccolo e simpaticissimo scherzo organizzato ai danni di Enrico e Claudio. I due giovani ragazzi con sindrome di down hanno regalato grandi emozioni. Entrambi i ragazzi hanno fatto fatica a regalare al pubblico alcuni dei loro oggetti personali. Nonostante ciò, sia uno che l’altro hanno ceduto di fronte le richieste della bella salentina. La conduttrice ha infatti premesso, ancora prima che i ragazzi entrassero in studio, che entrambi sono sempre stati fan sfegatati della Marrone. Sui social sono arrivati una miriadi di commenti a favore della sorpresa e in tanti non hanno potuto fare a meno di notare due particolarissimi dettagli.

Emma Marrone conquista tutti a C’è Posta Per Te durante la sorpresa a Enrico e Claudio

Emma ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua bellezza. Tante persone non hanno potuto fare a meno di notare nella Marrone un sorriso a dir poco meraviglioso e uno sguardo diverso dal solito e sopratutto luminosissimo. Davvero molti i commenti pro-Marrone. La cantante è arrivata da Maria De Filippi in ottima forma, ma quello che più ha lasciato senza parole è stata la sua genuinità, umiltà, dolcezza e simpatia. Ovviamente, i telespettatori si sono resi conto anche di un altro piccolo particolare. Prima ancora che Enrico e Claudio arrivassero in studio, la dolce salentina si è lasciata sfuggire una frase riguardante la sua situazione sentimentale.

C’è Posta Per Te, Emma: la frase che non scappa al pubblico

Maria De Filippi ha fatto sapere alla Marrone che sia Claudio che Enrico hanno sempre desiderato fidanzarsi con lei. Alcuni anni fa, il dolcissimo Claudio ha anche comprato un anello d’argento per chiedere ad Emma di sposarlo. Di fronte a tale aneddoto, la diretta interessata si è lasciata scappare una simpaticissima battuta. “E quando mi ricapita che uno mi vuole sposare!” Ovviamente i telespettatori hanno apprezzato e riso di fronte le parole della donna.