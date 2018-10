Emis Killa: Ecco perché ha tenuto segreta la relazione con Tiffany

Emis Killa e il suo rapporto con la compagna Tiffany: ecco perché ha tenuto segreta la relazione per tanto tempo

Emis Killa è sempre stato molto geloso della sua vita privata e attento a mantenere i suoi affetti lontano dagli occhi indiscreti degli appassionati di gossip. Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, il rapper questo suo pensiero è tornato a ribadirlo. Della compagna Tiffany e, in generale, di quelli che sono i sentimenti che la legano a lei, Emis Killa non ne ha mai parlato tanto alla stampa per un motivo ben preciso, anzi due come ha spiegato lui. “Primo. Non mi piace essere al centro del gossip” ha esordito lui “Secondo. Per proteggerla dalla cattiveria gratuita della gente. Lei non è un personaggio pubblico. Soffrirebbe delle critiche che arriverebbero se postassi una foto insieme”.

Emis Killa confessa: la decisione di non dire del fidanzamento con Tiffany? “Ragioni di marketing”

Nel parlare apertamente, però, Emis Killa durante la sua intervista ha confessato anche che le ragioni per cui, soprattutto agli inizi della sua carriera, ha voluto (e in un certo senso dovuto) mantenere segreta la sua relazione con Tiffany sono state anche altre. Quali? “Ragioni di Marketing” ha dichiarato il rapper “Oggi il 51% dei miei fan sono maschi, mentre ai tempi di Mercurio (secondo album uscito nel 2012, ndr) ero un teen idol soprattutto tra le ragazzine. Se avessi rivelato che ero fidanzato ne avrei allontanate tante”.

Emis Killa diventa papà: l’annuncio della nascita di Perla Blue

Una gioia che tuttavia Emis Killa ha deciso di condividere con tutto il mondo, proprio qualche mese fa, è stata quella della nascita della figlia Perla Blue. Lui e Tiffany, infatti, sono diventati genitori per la prima volta e, con l’annuncio dell’arrivo della piccola, hanno smentito una volta per tutte le voci sulla presunta crisi tra loro due di cui, nei siti e giornali di gossip appunto, si vociferava da tempo.