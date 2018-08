Emis Killa diventa papà: doppio nome alla figlia e la scelta di non mettere sue foto

Emis Killa è diventato padre: è nata Perla Blue, la prima figlia del rapper

Emis Killa è diventato padre per la prima volta e, per dare il lieto annuncio, ha deciso di ricorrere ai suoi social. Il rapper, in questo modo, ha anche reso noto il nome della figlia (o meglio il doppio nome) e, sempre nel suo messaggio, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a mantenere il riserbo sulla cosa. La sua decisione, come si evince dalle sue parole, è solo il frutto di un principio che lui stesso ha messo in chiaro subito, ovvero: tutelare la sua privacy. Come si chiama la figlia di Emis Killa? I genitori della piccola pare abbiano optano per il doppio nome: Perla Blue.

Emis Killa papà per la prima volta: il messaggio sui social e la decisione di non condividere foto della bambina

“Oggi, venerdí 17, é nata mia figlia” ha esordito scrivendo Emis Killa in un post pubblicato su Instagram pochi minuti fa “Si chiama Perla. Perla Blue a dire il vero perché ha due nomi. In giro non ne avete sentito parlare perché tutelo molto la mia vita privata, ma una notizia come questa preferisco darvela io prima di chiunque altro”. Nel suo messaggio, poi, il rapper ha anche specificato: “Somiglia tutta a me, ma dovete andare sulla fiducia perché non metterò foto di lei online. Tanti auguri a me!”.

Emis Killa papà single o ancora impegnato con Tiffany?

Poco più di un mese fa, in un articolo pubblicato dal settimanale Chi, si era parlato della fine della storia tra Emis Killa e la fidanzata storica Tiffany. Questa notizia, però, oggi è stata ufficialmente smentita non solo dalla nascita della piccola Perla Blue ma anche dalle parole della coppia. Tiffany, infatti, sul suo profilo Instagram ha scritto: “Non pubblicare sui social tutto della propria vita non significa non averne una”.