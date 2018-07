Emis Killa è tornato single: lui e la fidanzata Tiffany si sono lasciati

By

Emis Killa è tornato single: è finita con la fidanzata storica Tiffany

Pare che il rapper Emis Killa sia ufficialmente tornato single. A sostenere questa tesi è stato nello specifico il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, ha parlato di storia finita tra lui e la fidanzata Tiffany. Ad avvalorare questa tesi, secondo il giornale, ci sarebbe anche una serata particolare, trascorsa recentemente da Emis Killa in un noto e “trasgressivo” locale milanese. L’artista, infatti, pare che si trovasse lì insieme a tante belle ragazze e, della sua fidanza, nemmeno l’ombra.

Emis Killa e Tiffany si sono lasciati? Ecco quello che sappiamo

Di presunte crisi, matrimoni imminenti e proposte di fidanzamento tra Emis Killa e la fidanzata Tiffany hanno spesso scritto diversi siti e giornali di gossip. Su queste questioni, però, è quasi sempre arrivata prontamente la smentita del rapper. Nella rubrica Pillole di Gossip, tuttavia, nell’ultimo numero di Oggi è stato comunque scritto: “Cosa ci faceva il famoso Emis Killa in compagnia di giunoniche signorine in un trasgressivo locale milanese qualche sera fa? Sembra che il giovane artista sia da poco ritornato single e abbia voglia di divertirsi…”. Sarà vero o, anche questa volta, arriverà la smentita di questa notizia?

Emis Killa: nessun matrimonio con la fidanzata Tiffany

Qualche mese fa Emis Killa aveva letteralmente mandato in delirio i fan con un suo annuncio. Il rapper, in particolare, aveva fatto sapere a questi ultimi che si sarebbe sposato con la fidanzata Tiffany il 27 ottobre 2017. Quando il fatidico giorno però è arrivato nessuna cerimonia c’è stata. Il motivo? Era tutto uno scherzo. Nessun matrimonio con Tiffany anche se, quel giorno, c’era comunque un evento importante da festeggiare: l’uscita del suo nuovo singolo (Linda). Decisamente una bella trovata pubblicitaria che, alla fine, è riuscita ad attirare l’attenzione di tutti, fan e non solo.