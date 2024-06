Emis Killa papà bis: il nome scelto per il figlio e chi è la neo mamma

Martina Bottiglieri, 32 anni, è diventata mamma ed Emis Killa (34) papà bis: nelle scorse ore è nato il loro figlio Romeo, il primo per la donna, il secondo per il rapper che è padre anche della piccola Perla Blue, venuta alla luce dalla precedente relazione avuta con la ex fidanzata Tiffany Fortini. L’annuncio della nascita lo ha fatto il cantante attraverso una storia pubblicata su Instagram, una settimana dopo l’arrivo del bimbo.

Emis Killa è diventato padre per la seconda volta: Martina Bottiglieri ha partorito

“Non sono mai stato molto aperto sulla mia vita privata ma mi sembra giusto informarvi che una settimana fa, 18-06-2024 è nato mio figlio Romeo. Tanti auguri a noi”. Così l’artista su Instagram. Nella storia successiva ha tenuto a ringraziare la compagna e neo mamma. A corredo di un suo scatto, ha così commentato: “Ovviamente il grazie più grande va a lei”. Il rapper ha inoltre ringraziato calorosamente lo staff dell’ospedale Buzzi che si è preso cura della donna e a tutti i familiari e gli amici che hanno mostrato affetto, sostegno e felicità durante questi giorni.

Anche Martina Bottiglieri ha dedicato dei post al lieto evento. In particolare ha condiviso alcuni scatti del parto sui suoi profili social. “Non esiste miracolo, gioia ed emozione più immensa”, ha scritto a commento delle foto in cui si vedono dei dettagli del bebè (ma non il viso) e in cui si nota Emis Killa baciarla amorevolmente nel lettino d’ospedale.

Emis Killa e il riserbo sulla sua vita privata

Il rapper è diventato papà per la prima volta sei anni fa, nel 2018, quando è venuta alla luce la piccola Perla Blue. Killa ha sempre tenuto parecchio riserbo sulle sue vicende private e non ha fatto eccezione con la primogenita (certamente non la farà nemmeno con il neonato Romeo).

Da quando è padre ha condiviso pochissime informazioni sulla figlia, basti pensare che il primo video con lei sui social lo ha postato nel 2022, su TokTok. Pure con la gravidanza di Romeo ha protetto molto strettamente la sua privacy. Il fatto che abbia svelato, assieme alla compagna, la nascita dieci giorni dopo l’evento fa ben comprendere quanto l’artista non voglia calcare la mano sul gossip e quanto non voglia mettere in piazza il suo privato.