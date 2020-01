Emis Killa torna single: dopo 8 anni è finita con Tiffany

Emis Killa e Tiffany si sono lasciati: l’annuncio sui social network

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Emis Killa e Tiffany. I due hanno annunciato la rottura su Instagram, confermando così i sospetti che i fan avevano da giorni. Nonostante siano entrambi molto riservati, Emis e la compagna erano una delle coppie più amate sui social network. Ma dopo otto anni e una figlia insieme il cantante e la ragazza hanno deciso di prendere strade diverse. Stando alle parole dei diretti interessati i due non riuscivano più a trovare un punto d’accordo e i numerosi contrasti li hanno spinti a prendere strade differenti. Ma l’ex giurato di The Voice od Italy e Tiffany resteranno sempre legati per la piccola Perla Blue, nata solo un anno fa.

Le parole di Emis Killa dopo la rottura con la storica compagna Tiffany

“Ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme e manco da poco, da ormai qualche mese”, ha annunciato Emis Killa su Instagram. “Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo: il perché di questa scelta sono solo affari nostri. Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti, non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei”, ha aggiunto il 30enne. “Non dispiacetevi per noi. Dispiacetevi per le coppie che si ostinano a rimanere assieme e arrivano a lanciarsi i coltelli dietro, talvolta rovinando l’infanzia ai figli”, ha concluso.

Cosa ha detto Tiffany su Instagram dopo l’addio al cantante Emis Killa

“A volte succede che due persone non vedano più la vita nella stessa maniera, senza avere la presunzione di pensare di avere ragione l’una sull’altra. Ad Emiliano e me, per ora, è successo questo. Io avrei voluto una cosa e lui il suo totale opposto. La vita è imprevedibile ma è anche il suo bello, perché quando tutto sembra andare malissimo basta un attimo e le cose cambiano”, ha invece scritto Tiffany su Instagram.