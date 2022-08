Emis Killa: insulti a Chiara Scelsi, poi le scuse. Il post cancellato

Emis Killa continua a far parlare di sé, e non per i motivi più nobili. Il rapper si è reso protagonista nelle scorse ore di un nuovo scontro sui social con alcuni celebri haters che l’hanno preso di mira per le sue recenti affermazioni sull’attuale situazione della sicurezza nel comune di Riccione, da lui attaccato nei giorni scorsi.

L’ultima vittima dei suoi insulti (davvero pesanti, persino più del solito) è stata in ordine di tempo la modella Chiara Scelsi, che su Instagram ha avuto l’ardire di rispondere ad un post molto critico di DJ Ralf, che si scagliava contro Emis Killa per le sue dichiarazioni. ““Ma che ne sa di Riccione quel cogli…”? ha scritto la Scelsi, scatenando la furia di Emis Killa, che ha rapidamente tuonato con una veemenza inaudita. Sotto al commento della Scelsi, il rapper ha scritto: “E tu per favore chiudi la bocca che sei una tossica di m…., l’unico momento di hype lo hai avuto succhiando il c…. a un trapper”.

Per quelli che se lo stessero chiedendo, il collega trapper a cui fa riferimento Emis Killa è Wayne Santana, con il quale la Scelsi è stata insieme tempo fa e con il quale, tra l’altro, era finita davvero malissimo.

Le scuse di Emis Killa, che cancella il post

Le parole dell’artista di Parole di ghiaccio sono presto sparite dal web. Emis Killa, pentito per quello che ha scritto, ha infatti deciso di cancellare il commento, che però nel frattempo è stato screenshottato, diventando virale sul web. Alla luce di quanto accaduto, Emis Killa ha scelto di fare anche un passo indietro, chiedendo ufficialmente scusa, seppure a modo suo. Ecco le sue parole via Instagram Stories:

“In segno di rispetto e maturità ho rimosso tutto ciò che ho postato nelle ore precedenti, perché penso sia sempre meglio appianare le tensioni. Ognuno poi si faccia la propria idea in merito, su questo non sentenzio. Sappiate solo che sono grato di avere una fanbase così affezionata alla mia persona, siete il frutto di anni di verità sputata in faccia a tutti. Vi amo dal profondo del cuore. Spero finiscano qui le provocazioni esterne (anche perché vi avverto che non me le tengo), e ci si possa concentrare solo ed esclusivamente sul mio lavoro e sulla mia famiglia. Buon proseguimento e buone vacanze a tutti.”

Cosa aveva detto Emis Killa su Riccione

Dopo aver fatto un salto nel comune della Riviera Romagnola, il cantante si era permesso di scrivere un tweet che aveva fatto arrabbiare un bel po’ di gente. Qui sotto il cinguettio che ha scatenato la furia di mezzo mondo.

Tanto per rimanere in tema, Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavamo li a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono. — Emis Killa (@RealEmisKilla) August 21, 2022

Le parole di Emis Killa non sono certo passate inosservate, e non soltanto agli utenti di Twitter. Durissima, infatti, è stata la replica della sindaca di Riccione, Daniela Angelini, che ha deciso di passare per vie legali, accusando l’artista di diffamazione. Contrariamente al commento a Chiara Scelsi, Emis Killa come potete notare qui sopra ha deciso di non cancellare il tweet della discordia. Evidentemente i proclama della Prima Cittadina di Riccione non devono preoccuparlo poi più di tanto.