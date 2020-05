Emis Killa su donne coi peli e femministe, polemica: sfogo del rapper

Polemica Emis Killa sulle donne: il “prototipo” della discordia, ecco cosa sta succedendo

Emis Killa è al centro di una polemica scatenata a seguito di alcune risposte date su Instagram ai suoi fan. Tutto è partito da questo: “Prototipo di ragazza che ti attrae?”; la sua risposta: “Femminile”. C’è chi gli ha chiesto se, nel 2020, si debba ancora utilizzare il concetto “femminile” e il rapper ha espresso senza problemi il proprio pensiero, ben consapevole che, da lì a poco, qualcuna avrebbe potuto attaccarlo tramite social. E così è stato. Ha dovuto così registrare dei video per chiarire tutto quello che ha detto, senza comunque ritrattare le sua parole. La polemica lo ha fatto schizzare al primo posto fra gli hashtag in tendenza di Twitter!

Emis Killa, futura fidanzata: come deve essere? La risposta non piace a tutti

Su Instagram, Emis Killa ha risposto in questo modo al follower che gli ha chiesto se ha ancora senso parlare di “femminile”: “A meno che non vi piacciano le donne con i peli, che parlano come gli uomini e via dicendo, sì. Adesso aspetto le femministe che mi romperanno i co…oni!”. Ha poi voluto aggiungere: “Le femmine mi piacciono più chic”. Pensando alla sua ultima fidanzata, le parole del rapper non cadono assolutamente in contraddizione.

Video-sfogo Emis Killa: “Predicate bene e razzolate male!”

Esternazioni, quelle di Emis Killa, che hanno fatto infervorare qualcuno: “Queste associazioni o crew di femministe che mi stanno martoriando la bacheca dicendomi le peggio cose. Queste ragazze hanno la coda di paglia. Voi che mi riempite di insulti predicate bene e razzolate male: si parla sempre di parità dei sessi, però appena uno dice qualcosa di diverso, andate a rompergli i co…oni”. Ha voluto poi precisare: “Non ho mai detto che una donna non possa avere i peli, non possa vestirsi da uomo, bestemmiare… per me siete libere di fare quello che volete! Però, come voi siete libere di conciarvi come volete, non sarò libero di dirvi che così non mi piacete? Sono obbligato a dire che le donne sono belle tutte, altrimenti sono maschilista?”.