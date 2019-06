Emis Killa boccia il finale di Game of Thrones: le parole del rapper

Game of Thrones, il finale di stagione ha deluso anche Emis Killa: il rapper non promuove l’ottava stagione

L’ottava e ultima stagione di Game of Thrones ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan della serie. Un finale diverso, magari con più colpi di scena o, semplicemente, un epilogo migliore per i protagonisti più amati (e anche per quelli più odiati), questo quello che molti si aspettavano. Tra i delusi, oggi, vi è anche il rapper Emis Killa che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Tu Style, ha espresso le sue perplessità in merito allo show. Il Trono di Spade resta una delle sue serie preferite ma, come ha dichiarato lui, il modo in cui è stata conclusa l’intera saga non lo ha lasciato per niente soddisfatto.

Emis Killa commenta il finale di Game of Thrones: “Tutto troppo veloce”

Emis Killa, dopo aver parlato della sua vita priva e professionale, ha chiuso la sua intervista a Tu Style commentando uno dei suoi tv show preferiti. Game of Thrones, ha affermato il rapper, è stata l’ultima serie tv che ha seguito. “Ma è finita male – ha però spiegato Emis – Tutto molto, troppo veloce”. Quello che pensa della petizione lanciata online per incitare gli sceneggiatori a riscrivere il finale di Got? Il cantante non era a conoscenza della cosa ma, messo a corrente di tutto, ha dichiarato: “La firmerò”.

Emis Killa e il suo rapporto con la popolarità: “Le persone mi mettono soggezione”

Emis Killa, pur essendo legato alla compagna Tiffany da anni (da lei ha avuto pure una bambina), non ama molto parlare della sua vita privata. Il suo rapporto con la popolarità, infatti, è oggi molto particolare. “Le persone mi mettono soggezione. Mi fermano al bar, al centro commerciale, ma io faccio fatica”, ha confessato il rapper. “Da una parte non mi interessa farmi benvolere da tutti, perché altrimenti ti tiri addosso anche la gente che non ti piace”.